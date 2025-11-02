2. Bundesliga heute: Hertha - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 21.11.2025 • 15:40 Uhr Hertha BSC empfängt heute Eintracht Braunschweig. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Olympiastadion Berlin. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Freitagabend, 21. November 2025, 18:30 Uhr: Das Olympiastadion Berlin bildet die Bühne für das Duell zwischen Hertha BSC und Eintracht Braunschweig am 13. Spieltag der 2. Bundesliga. Auf der Berliner Bank steht Stefan Leitl, während Heiner Backhaus die Löwen anleitet. Historisch betrachtet spricht vieles für die Gastgeber: Seit Oktober 1988 wartet Braunschweig in der eingleisigen 2. Liga auf einen Sieg gegen Hertha, in diesem Zeitraum gab es in elf Vergleichen sechs Berliner Erfolge und fünf Remis. In den jüngsten drei Zweitliga-Auftritten im Olympiastadion kassierten die Niedersachsen jeweils drei Gegentreffer und gingen leer aus.

2. Bundesliga: So verfolgen Sie heute Hertha - Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die „Alte Dame“ reist mit vier Pflichtspielsiegen am Stück an – die längste Erfolgsreihe seit Dezember 2015. Bemerkenswert daran: Bei jedem dieser vier Siege blieb Hertha ohne Gegentreffer. Auch zu Hause präsentiert sich das Team von Stefan Leitl stabil: Vier Heimsiege in Serie gab es wettbewerbsübergreifend zuletzt im Sommer/Herbst 2016. Mit insgesamt sieben Weißen Westen nach nur zwölf Spieltagen hat Hertha bereits einen neuen Klubrekord in der 2. Liga aufgestellt und führt die Liga in dieser Kategorie an. Lediglich zehn Gegentore mussten die Berliner bislang hinnehmen – nur Schalke steht defensiv besser.

Formkrise der Löwen: Braunschweig mit nur vier Punkten aus zehn Partien

Eintracht Braunschweig reist mit deutlich schlechteren Vorzeichen an die Spree. Aus den letzten zehn Zweitligaspielen sprangen lediglich vier von 30 möglichen Punkten heraus (ein Sieg, ein Unentschieden, acht Niederlagen) – Ligatiefstwert zusammen mit dem 1. FC Magdeburg. Mit zehn Zählern nach zwölf Spieltagen hat Braunschweig sogar zwei Punkte weniger auf dem Konto als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison, die auf Rang 16 endete. Auswärts verlor das Backhaus-Team vier der jüngsten fünf Partien, einzig am 9. Spieltag in Düsseldorf (2:1) gelang ein Dreier. 24 Gegentreffer bedeuten ligaweit die zweitschlechteste Defensive hinter Greuther Fürth.

Personal, Statistiken und Halbzeit-Trends vor dem Anpfiff

Hertha muss auf den gelbgesperrten Kennet Eichhorn verzichten: Mit 16 Jahren, drei Monaten und zwölf Tagen ist der Youngster der jüngste Spieler mit fünf Gelben Karten in der Zweitligageschichte. Bei Braunschweig sitzt Erencan Yardimci seine letzte Partie der Rotsperre ab. Interessant: Beide Teams gehören zu den offensiv zurückhaltendsten der Liga – Hertha gab bislang 139 Schüsse ab, Braunschweig sogar nur 136. Während die Löwen nach der Pause lediglich fünf Treffer erzielten (Ligatiefstwert gemeinsam mit Dynamo Dresden), kassierte Hertha in der zweiten Halbzeit erst vier Gegentore – Bestwert neben der SV Elversberg.

Wird Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BSC gegen EBS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1.