2. Bundesliga heute: Hertha - Dresden LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am Samstag, 01. November 2025, empfängt Hertha BSC um 13:00 Uhr die SG Dynamo Dresden im Olympiastadion Berlin. Schiedsrichter der 2. Bundesliga-Partie ist Bastian Dankert. Seit Bundesliga-Gründung trafen beide Klubs erst dreimal in Pflichtspielen aufeinander – die Bilanz ist mit je einem Sieg und einem Remis ausgeglichen. Im eigenen Stadion ist die Hertha gegen die Sachsen allerdings noch ungeschlagen (1 Sieg, ein Unentschieden); zuletzt gab es im Oktober 2019 ein 3:3 nach 120 Minuten, ehe Berlin das DFB-Pokal-Duell im Elfmeterschießen mit 5:4 für sich entschied.

Trainer Stefan Leitl kann sich derzeit auf seine Heimstärke verlassen: Die „Alte Dame“ gewann erstmals seit August/September 2023 wieder zwei Zweitliga-Heimspiele in Serie und holte dabei genauso viele Siege (2) wie in den 15 Ligapartien zuvor im Olympiastadion zusammen. Unter der Woche wurde zusätzlich Selbstvertrauen getankt: Beim 3:0 gegen SV Elversberg zog Hertha zum dritten Mal nacheinander ins DFB-Pokal-Achtelfinale ein. Michael Cuisance, Sebastian Grönning und Jon Thorsteinsson sorgten für den Heimerfolg, Kapitän Fabian Reese glänzte erneut als Vorbereiter – seine inzwischen fünfte Vorlage bedeutet ligaweite Bestmarke.

Dynamo Dresden: Defensive Sorgen und eine Serie ohne Weiße Weste

Gäste-Coach Thomas Stamm reist mit einem Negativrekord im Gepäck an: Nach zehn Spieltagen kommt Dynamo auf lediglich sieben Punkte – so wenige wie nie zuvor in einer Zweitliga-Saison. Die Abwehr bereitet Kopfschmerzen, 20 Gegentore bedeuten die geteilte zweitschwächste Defensive der Liga; zudem blieb Dresden saisonübergreifend in 14 Zweitliga-Spielen ohne Zu-Null-Erlebnis. Stürmer Christoph Daferner traf zwar bereits fünfmal und führt die teaminterne Torjägerliste an, jedoch gewann Dresden keines der letzten zehn Zweitliga-Spiele, in denen der Angreifer einnetzte – eine Negativserie, die in dieser Form zuletzt Fortuna Kölns Thorsten Bolzek 1989/90 widerfuhr.

Schlüsselstatistiken und personelle Brennpunkte vor Anpfiff

Hertha lässt mit durchschnittlich 15,9 gegnerischen Abschlüssen pro Partie die zweitmeisten Schüsse der Liga zu, während Dresden in dieser Wertung mit 10,8 Versuchen im eigenen Strafraum ebenfalls anfällig bleibt. Set-Piece-Schwächen könnten entscheidend sein: Die Sachsen kassierten bereits sieben Gegentore nach Standards (nur Münster mehr), Hertha erzielte allerdings erst zwei Treffer auf diese Weise. Dynamo gab zudem elf Punkte nach Führungen ab – Ligahöchstwert –, während die Berliner noch keinen Zähler nach Vorsprung verschenkten, aber auch keinen nach Rückstand eroberten. Auf Berliner Seite rückt erneut Fabian Reese in den Fokus, der gegen Dresden in der 2. Liga bislang erst einmal direkt an einem Tor beteiligt war (Treffer für Kiel 2021).

