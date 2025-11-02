2. Bundesliga heute: Karlsruhe - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 23.11.2025 • 10:31 Uhr Der Karlsruher SC empfängt heute die SV Elversberg. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im BBBank Wildpark. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 23. November 2025, empfängt der Karlsruher SC um 13:30 Uhr die SV 07 Elversberg im BBBank Wildpark. Die Historie der beiden Klubs in der 2. Bundesliga fällt eindeutig zugunsten der Badener aus: Viermal trafen sie bislang im Unterhaus aufeinander, Elversberg wartet noch auf den ersten Sieg (drei Niederlagen, ein Remis). Gegen keinen anderen Zweitligisten hat die SVE so häufig gespielt, ohne mindestens einmal zu gewinnen – und gegen keinen kassierte sie mehr Pleiten als gegen den KSC.

Karlsruhe - Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Bambasé Conté kehrt als einer der auffälligsten Elversberger zurück an seine alte Wirkungsstätte. Der Angreifer sammelte bereits sechs direkte Torbeteiligungen (3 Tore, drei Assists) in elf Einsätzen für die SVE und egalisierte damit seine Marke aus 26 Partien für den KSC (1 Tor, fünf Assists). Ligaweit liefert Conté die meisten Schussvorlagen aus dem Spiel heraus (22) und wird am häufigsten gefoult (40 Mal) – Werte, die seine Bedeutung für die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner unterstreichen.

Karlsruhes Heimstärke trifft auf Elversbergs Auswärtsdelle

Unter Christian Eichner hat der KSC in dieser Saison seine Heimbilanz aufpoliert: 15 Punkte aus sechs Partien bedeuten – gemeinsam mit Paderborn – den Bestwert der Liga und zugleich die beste Karlsruher Heim-Ausbeute seit der Aufstiegssaison 2006/07. Dennoch verloren die Badener zwei ihrer letzten vier Ligaspiele, das 0:4 in Bielefeld war die höchste Pleite seit Juli 2022. Elversberg reist dagegen mit drei sieglosen Spielen in Serie (ein Remis, zwei Niederlagen) an und hat zuletzt zwei Auswärtspartien in Folge verloren – bereits ein drittes würde den Vereinsnegativrekord einstellen.

Standards, Konter und Zweikampfwerte könnten den Unterschied machen

Beide Teams überzeugen bei ruhenden Bällen: Elversberg führt die Eckball-Torstatistik der Liga mit fünf Treffern an, der KSC folgt mit vier und hat davon allein drei gegen die SVE erzielt. Konterstärke ist ein weiteres Markenzeichen der Gäste (fünf Treffer, Ligahöchstwert), während Karlsruhe in dieser Saison erst ein Kontergegentor zuließ. Zudem treffen mit Marcel Franke (74,2 % gewonnene Duelle), Maximilian Rohr (73,8 %) und Marcel Beifus (73,6 %) die drei zweikampfstärksten Spieler der Liga aufeinander. Auffällig ist auch die personelle Konstanz beider Trainer: Elversberg setzte bislang lediglich 20 Spieler ein (Ligatiefstwert) und nahm 15 Startelf-Wechsel vor, Karlsruhe rotierte noch seltener (neun Wechsel).

Wird Karlsruher SC gegen SV Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KSC gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Karlsruher SC gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1.