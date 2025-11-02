2. Bundesliga heute: Karlsruhe - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 01.11.2025 • 10:00 Uhr Karlsruher SC empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im BBBank Wildpark. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 11. Spieltag der 2. Bundesliga wird am Samstag, 01.11.2025, um 13:00 Uhr im BBBank Wildpark eröffnet. Schiedsrichter Max Burda leitet die Partie zwischen dem Karlsruher SC und Ligaprimus FC Schalke 04. Auf den Bänken stehen mit Christian Eichner und Miron Muslic zwei Trainer, die ihren Teams seit Saisonbeginn Konstanz verleihen.

Die Badener rangieren mit 18 Punkten auf einem ihrer besten Zwischenstände seit Einführung der eingleisigen 2. Liga, während Schalke mit 24 Zählern seine zweitbeste Zweitliga-Ausbeute nach zehn Spielen überhaupt vorweisen kann – überboten nur in der Aufstiegssaison 1990/91 (25 Punkte).

Karlsruhe - Schalke LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der KSC hat in der 2. Bundesliga noch kein Heimspiel gegen Schalke verloren: Drei Zu-Null-Siege und ein Remis stehen im Wildpark zu Buche, dazu die beiden jüngsten Heimauftritte 2023/24 (3:0) und 2024/25 (2:0). Seit Anfang April 2025 musste Karlsruhe in 17 Ligapartien lediglich zwei Niederlagen hinnehmen (9 S/6 U).

Fabian Schleusener und Lilian Egloff trafen zuletzt jeweils dreimal in Serie, Kapitän Marvin Wanitzek kommt schon auf 39 Torschüsse – Ligabestwert. Selbstbewusstsein zieht die Eichner-Elf trotz des jüngsten 1:3 im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach, als Schleusener erneut einnetzte und der KSC phasenweise dominierte.

Schalkes Defensivbollwerk und Auswärtslauf

Unter Miron Muslic feierte Schalke fünf Zweitligasiege in Folge – die längste Serie seit der Rückrunde 2021/22. Mit nur fünf Gegentreffern stellt Königsblau die beste Abwehr der Liga und blieb bereits fünfmal ohne Gegentor. Auch auswärts lesen sich die Zahlen beeindruckend: Vier Siege am Stück bedeuten ligaweite Spitzenposition und bereits so viele Erfolge in der Fremde wie in der gesamten Vorsaison. Im Pokal setzte es allerdings ein 0:4 bei Darmstadt 98, was den Höhenflug kurzzeitig stoppte. Abseits des Platzes sorgte Ex-Keeper Martin Fraisl mit dem Ende seiner Karriere für emotionale Rückblicke auf den Schalker Aufstieg 2022.

Sylla gegen Wanitzek: Schlüsselduell der Abschlusskünstler

Im Fokus steht das Aufeinandertreffen zweier formstarker Offensivakteure: Schalkes Moussa Sylla traf dreimal in den vergangenen beiden Ligaspielen und gab saisonübergreifend 32 Abschlüsse ab – nur Karlsruhes Marvin Wanitzek liegt mit 39 Versuchen noch davor. Der KSC-Kapitän hat seit 2019 ligaweit die meisten Fernschusstore (16) erzielt. Mit Schleusener (5 Saisontore) und Egloff sind weitere treffsichere Badener dabei, während Schalke auf sein defensives Bollwerk und die Auswärtsstärke baut. Interessant: Als Tabellenführer verloren die Knappen in der Vorsaison direkt die folgende Partie, und der KSC schlug zuletzt im April 2024 mit St. Pauli bereits einmal einen Spitzenreiter.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Karlsruher SC gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1.