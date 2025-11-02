2. Bundesliga heute: Kiel - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 09.11.2025 • 10:30 Uhr Holstein Kiel empfängt heute Fortuna Düsseldorf. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn Holstein Kiel am Sonntag (13:30 Uhr) im Holstein-Stadion auf Fortuna Düsseldorf trifft, kommt es zu einem Vergleich mit ungewohnter Rollenverteilung. Die Rheinländer haben in der 2. Bundesliga erst zwei ihrer zehn Partien gegen die Störche gewonnen (vier Remis, vier Niederlagen) – nur gegen den Hamburger SV ist ihre Siegquote noch geringer.

Für Düsseldorfs Coach Markus Anfang besitzt das Spiel zusätzliche Brisanz: 2017/18 führte er Kiel als Aufsteiger bis in die Bundesliga-Relegation, nun kehrt er mit gerade einmal einem Punkt aus seinen ersten drei Ligaspielen als Fortuna-Trainer an alte Wirkungsstätte zurück. Auf der anderen Bank steht mit Marcel Rapp seit Oktober 2021 der Mann, der inzwischen die Geschicke der Kieler leitet.

Nach elf Spieltagen schreiben beide Klubs Negativwerte: Holstein Kiel steht mit zwölf Zählern vor seiner zweitschwächsten Zwischenbilanz seit Zweitliga-Zugehörigkeit – lediglich 2021/22 waren es weniger Punkte (zehn). Die Norddeutschen warten zudem seit fünf Ligaspielen auf einen Dreier (drei Unentschieden, zwei Niederlagen).

Düsseldorf reist mit nur elf Punkten an die Förde und erlebt damit sogar den schwächsten Saisonstart seit zehn Jahren; zuletzt war die Ausbeute 2015/16 geringer (neun Punkte). Aus den vergangenen vier Partien holte die Fortuna lediglich einen Zähler, das ist ligaweit gemeinsam mit Greuther Fürth der Tiefstwert.

Offensivprobleme und Standardanfälligkeit

Beide Mannschaften tun sich derzeit schwer, Gefahr auszustrahlen. Düsseldorf kommt erst auf zehn Saisontore und stellt die zweitschwächste Offensive hinter Schlusslicht Magdeburg (neun Treffer). Als einziger Zweitligist traf die Fortuna noch nie öfter als doppelt in einem Spiel und gab zudem die wenigsten Torschüsse ab (36). Kiel markierte zwar zwölf Tore, kassierte jedoch 75 Prozent seiner Gegentreffer nach ruhenden Bällen – Ligahöchstwert. Kurios: Beide Teams haben in dieser Spielzeit erst je drei Standardtore erzielt, ebenfalls Tiefstwert der 2. Bundesliga. In der Anfangsviertelstunde blieben sowohl die Störche als auch die Düsseldorfer bislang ohne Gegentreffer.

Spielstil, Schlüsselspieler und Schiedsrichter

Die Partie verspricht ein Duell zweier Mannschaften, die dem Gegner häufig den Ball überlassen: Kiel verzeichnet mit 54 die wenigsten hohen Ballgewinne der Liga, Düsseldorf mit 60 die zweitwenigsten. Auf individueller Ebene rückt Alexander Bernhardsson in den Fokus: Kiels Offensivmann führt die Assist-Statistik der Liga mit sechs Vorlagen an und könnte mit einem weiteren Scorer in fünf Spielen hintereinander den seit 2014 bestehenden Rekord von Marc Schnatterer einstellen. Geleitet wird das Match von Schiedsrichter Felix Bickel.

