2. Bundesliga heute: Kiel - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 29.11.2025 • 09:45 Uhr Holstein Kiel empfängt heute Hertha BSC. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 29. November 2025, wird das Holstein-Stadion um 13:00 Uhr zur Bühne eines Traditionsduells, bei dem Holstein Kiel unter Trainer Marcel Rapp auf Hertha BSC mit Coach Stefan Leitl trifft.

Die Historie spricht klar für die Gäste: Die KSV gewann im Profifußball nur eines von sechs Pflichtspielen gegen die Alte Dame – ein 2:1-Heimerfolg in der 2. Liga Nord 1980. In der vergangenen Zweitliga-Saison 2023/24 blieb Kiel gegen Berlin sieglos (2:3 H, 2:2 A), und gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten wartet Kiel länger auf weitere Erfolgserlebnisse.

Kiel - Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Hertha BSC reist mit fünf Pflichtspielsiegen in Serie an – die längste Erfolgsstrecke des Klubs seit Oktober / November 2001. Beeindruckend dabei: In dieser Phase kassierte Berlin keinen einzigen Gegentreffer; ein sechstes Zu-null-Spiel würde den Vereinsrekord einstellen.

Kiel dagegen holte aus den letzten sieben Zweitliga-Partien nur einen Sieg (drei Remis, drei Niederlagen) und erzielte ligaweit lediglich sechs Treffer – nur Magdeburg und Braunschweig waren im selben Zeitraum noch torärmer. Immerhin sind die Störche seit vier Heimspielen ungeschlagen (zwei Siege, zwei Remis).

Personalsituation: Kiel ohne Ballverteiler Zec, Hertha defensiv stabil

Marcel Rapp muss auf Abwehrchef David Zec verzichten: Der Slowene sah seinen ersten Platzverweis in der 2. Liga und fehlt nach bereits sechs Verwarnungen – mehr Karten bekam ligaweit kein Spieler. Mit 845 Ballaktionen und 671 Pässen war Zec bislang Kiels meistbeschäftigter Akteur.

Hertha stellt derweil mit nur zehn Gegentoren nach 13 Spieltagen die zweitbeste Defensive der Liga (hinter Schalke, sieben Gegentreffer) und blieb auswärts in vier der letzten fünf Partien ohne Gegentor.

Duell der Vorbereiter: Bernhardsson fordert Rekord-Störche-Legende Reese

Mit Alexander Bernhardsson (acht Scorerpunkte, davon sechs Assists) besitzt Kiel einen der drei besten Vorbereiter der Liga – gleichauf mit Herthas Fabian Reese, der seine sechs Vorlagen zu zwei Dritteln in der Fremde lieferte.

Reese führt zusätzlich die Sprint-Statistik (308) und die Flankenbilanz (92) der 2. Bundesliga an und bleibt mit 23 Assists aus seiner Kieler Zeit Rekord-Vorlagengeber der Störche. Herthas Offensivdrang ergänzt Marten Winkler, der in zwei Zweitliga-Spielen in Folge direkt an Treffern beteiligt war und mit 4,2 Schussbeteiligungen pro 90 Minuten teamintern vorne liegt.

Wird Holstein Kiel gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KIE gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Holstein Kiel gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Holstein Kiel gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1.