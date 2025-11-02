2. Bundesliga heute: Lautern - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 08.11.2025 • 17:30 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute Hertha BSC. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im Free-TV, Stream und Ticker verfolgen können.

Am Samstagabend (08.11.2025, 20:30 Uhr) empfängt der 1. FC Kaiserslautern Hertha BSC im Fritz-Walter-Stadion. Für die Pfälzer bietet sich die Chance, eine offene Rechnung zu begleichen: In vier Zweitliga-Heimspielen gegen die Berliner wartet der FCK noch auf den ersten Sieg (zwei Remis, zwei Niederlagen).

Das bis dato letzte Aufeinandertreffen entschieden die Roten Teufel allerdings für sich – im Februar 2025 gelang in Berlin durch ein 1:0 der erste Zweitliga-Erfolg überhaupt gegen die Alte Dame. Geleitet wird die Partie auf dem Betzenberg von Schiedsrichter Tobias Welz.

Lautern - Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL, Sky

: RTL, Sky Livestream : RTL+, Sky

: RTL+, Sky Liveticker: SPORT1

Seit Torsten Lieberknecht das Kommando übernommen hat, ist der FCK in der 2. Liga daheim ungeschlagen (sechs Siege, ein Unentschieden) – kein Lautrer Trainer startete mit mehr Punkten (19 von 21) in seine ersten sieben Heimspiele. Mit 20 Zählern nach elf Spieltagen verbucht Kaiserslautern seine beste Zwischenbilanz seit der Saison 2012/13.

Die aktuelle Serie von vier Partien ohne Niederlage (zwei Siege, zwei Remis) ist die längste seit Beginn des Jahres 2025. Vorsicht bleibt jedoch geboten: In Düsseldorf kassierte der FCK bereits das fünfte Gegentor nach der 80. Minute, insgesamt fielen elf der 13 Gegentreffer in Halbzeit zwei.

Hertha BSC unter Leitl: Weiße Westen und Topscorer-Duo

Gästecoach Stefan Leitl reist mit Rückenwind in die Pfalz. Hertha gewann vier der jüngsten fünf Zweitliga-Partien und könnte nach den Erfolgen gegen Düsseldorf und Dresden erstmals seit März/April 2025 drei Siege in Folge einfahren. Defensiv stellen die Hauptstädter die Bestmarke der Liga: Sechs Zu-Null-Spiele bedeuten einen eingestellten Vereinsrekord nach elf Spieltagen. Offensiv prägen vor allem Michaël Cuisance (zwei Tore, ein Assist) und Fabian Reese (zwei Tore, fünf Assists) das Berliner Spiel – an zehn der letzten elf Treffer waren die beiden beteiligt, eine direkte Co-Produktion steht allerdings noch aus.

Torhüter, Standards und späte Momente

Mit Julian Krahl (FCK) und Tjark Ernst (Hertha) treffen die statistisch besten Keeper der laufenden Saison aufeinander – beide parierten bislang 78 Prozent der gegnerischen Abschlüsse. Ernsts Vater Thomas trug von 2003 bis 2005 selbst das Lautrer Trikot, nun steht sein Sohn im Berliner Kasten. Standardsituationen versprechen kaum Feuerwerk: Beide Teams ließen in dieser Spielzeit erst ein Gegentor nach ruhenden Bällen zu, Hertha traf selbst erst einmal, Lautern zweimal – lediglich Darmstadt und Münster sind hier ähnlich defensivstark.

Während Kaiserslautern seit 39 Zweitliga-Partien nach eigener Führung unbesiegt ist, blieben die Berliner in den letzten beiden Spielen ohne Gegentor. Drei Zu-Null-Erfolge am Stück gab es für Hertha in Liga zwei zuletzt 2013.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCK gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream und bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Kaiserslautern gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1.