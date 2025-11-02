2. Bundesliga heute: Lautern - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 23.11.2025 • 10:30 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag (23.11.2025, 13:30 Uhr) empfängt der 1. FC Kaiserslautern Holstein Kiel auf dem Betzenberg. In der 2. Bundesliga gab es das Aufeinandertreffen bislang in drei Saisons – stets blieb der FCK in der Hinrunde sieglos (ein Remis, zwei Niederlagen), gewann jedoch jeweils das Rückspiel, zuletzt am 31. Spieltag 2023/24 mit 3:1 in Kiel. Im Fritz-Walter-Stadion stehen sich diesmal Torsten Lieberknecht und Marcel Rapp als Trainer gegenüber.

Kaiserslautern steckt vor dem 13. Spieltag in der bislang schwierigsten Phase unter Torsten Lieberknecht. Erstmals blieb sein Team drei Ligapartien in Serie ohne Sieg (zwei Unentschieden, eine Niederlage) und kassierte zuletzt auch die erste Heimpleite seiner Amtszeit in Liga zwei. Trotz allem setzt der FCK weiter auf seine starke Einwechselbank: Mit elf Scorerpunkten durch Joker führt Kaiserslautern gemeinsam mit Elversberg die Ligawertung an.

Holstein Kiel: Auswärtsflaute und Torprobleme

Die Störche reisen mit einer Negativserie von drei Auswärtspartien ohne Sieg (ein Remis, zwei Niederlagen) an und haben in dieser Spielzeit bereits drei Niederlagen in der Fremde hinnehmen müssen – eine mehr als in der kompletten Aufstiegssaison 2023/24. Offensiv stockt es besonders: In den letzten sechs Ligaspielen traf Kiel nie öfter als einmal (fünfmal 1:0 bzw. 1:1, einmal 0:0) und kommt insgesamt erst auf 13 Saisontore, nur der SC Paderborn 2015/16 lag nach zwölf Spieltagen als Absteiger niedriger.

Schlüsselfaktoren: Hohe Ballgewinne, Standards – und eine Nachricht aus Norwegen

Kaiserslautern führt die Liga mit 107 Hohen Ballgewinnen an und trifft damit auf ein Team, das seinen Gegnern 110 solcher Pressing-Momente gestattet – zweit­höchster Wert hinter Münster. Kiel wiederum verbucht selbst ligaweit die wenigsten Hohen Ballgewinne (57). Unterschiedlich sind auch die Standard-Bilanzen: 75 Prozent der Kieler Gegentore fallen nach ruhenden Bällen, beim FCK sind es nur 14 Prozent. In den Zweikämpfen treffen mit Fabian Kunze (95 gewonnene Duelle) und Alexander Bernhardsson (91) die beiden bestplatzierten Spieler der Liga aufeinander. Abseits des Rasens bewegt eine Nachricht aus Norwegen: Ex-FCK-Trainer Kjetil Rekdal befindet sich nach einer Krebs-OP in seiner Heimat Aalesund im Krankenstand – der 57-Jährige hofft laut Vereinsangaben auf eine baldige Rückkehr an die Seitenlinie.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen Holstein Kiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCK gegen KIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Kaiserslautern gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1.