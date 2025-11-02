2. Bundesliga heute: Magdeburg - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 29.11.2025 • 17:30 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute den 1. FC Nürnberg. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstagabend (29.11.2025, 20:30 Uhr) empfängt der 1. FC Magdeburg den 1. FC Nürnberg in der Avnet Arena. Beim FCM steht Petrik Sander an der Seitenlinie, während auf Nürnberger Seite Miroslav Klose die Verantwortung trägt.

Tabellenplatz 18 und sieben Punkte nach 13 Spieltagen bedeuten für Magdeburg die bislang schwächste Zweitligasaison der Vereinsgeschichte. Der Club hat sich dagegen mit einer Serie von sechs ungeschlagenen Partien (vier Siege, zwei Remis) auf Rang neun vorgeschoben und ist damit aktuell das am längsten unbesiegte Team der Liga.

Magdeburg - Nürnberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL, Sky

: RTL, Sky Livestream : RTL+, Sky

: RTL+, Sky Liveticker: SPORT1

Magdeburg geht mit drei Niederlagen am Stück in dieses Heimspiel – ligaweit weist nur Eintracht Braunschweig eine ähnlich lange Pleitenserie auf. Dabei kassierte der FCM in dieser Spielzeit bereits zehn Niederlagen, mehr als in der kompletten Vorsaison (neun).

Besonders alarmierend: Fünf der bisherigen sechs Heimspiele wurden verloren, kein anderes Zweitligateam traf so häufig vergeblich vor eigenem Publikum. Nürnberg reist demgegenüber mit drei Siegen in Folge an; eine längere Erfolgsreihe verzeichnete der Club zuletzt im Frühjahr 2022.

Schlüsselspieler: Lubach und Becker in Torlaune, Magdeburg ohne Kontertreffer

Rafael Lubach traf zuletzt erstmals in seiner Zweitligakarriere in zwei Partien hintereinander und ist mit vier Saisontoren Nürnbergs treffsicherster Profi. Dahinter folgt Neuzugang Finn Ole Becker mit drei Treffern in zehn Einsätzen – bei seinem Ex-Klub FC St. Pauli brauchte er 84 Zweitligaspiele für vier Tore. Magdeburg wartet hingegen weiterhin auf das erste Kontertor der Saison und stellt mit lediglich zehn Treffern den schwächsten Angriff der Liga. Trotz eines vereinsinternen Rekords von 26 Torschüssen beim 1:2 in Düsseldorf blieb der Ertrag aus.

Historie, Statistik und ein trauriger Zwischenfall beim FCM

Der direkte Vergleich spricht zuletzt leicht für Nürnberg: Drei der letzten vier Zweitligaduelle gingen an den Club, in Magdeburg blieb der FCN sogar ungeschlagen (zwei Siege, ein Remis). Allerdings kassierten die Franken in der vergangenen Saison insgesamt sieben Gegentreffer gegen den FCM – gegen kein anderes Team schlug es öfter ein. Abseits des Sportlichen bestimmt eine Meldung die Stimmung in der Elbestadt: Anfang der Woche gab der Verein bekannt, dass ein Fan, der vor der Partie in Düsseldorf medizinisch versorgt worden war, verstorben ist. Mannschaft, Verein und Anhängerschaft gedenken des Verstorbenen, dem laut Klubangaben ein Spieler des FCM besonders nahe stand.

Wird 1. FC Magdeburg gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCM gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream und bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1.