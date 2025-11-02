2. Bundesliga heute: Magdeburg - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 09.11.2025 • 10:30 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute den SC Paderborn 07. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag empfängt der 1. FC Magdeburg um 13:30 Uhr den SC Paderborn 07 in der Avnet Arena zum Duell des 12. Zweitliga-Spieltags. Auf der Trainerbank der Gastgeber sitzt Petrik Sander, während die Ostwestfalen von Ralf Kettemann geleitet werden.

Historisch wartet der 1. FC Magdeburg noch immer auf den ersten Zweitliga-Sieg gegen den SC Paderborn. In bislang acht Aufeinandertreffen reichte es für den FCM lediglich zu sechs Unentschieden, zwei Partien gingen verloren – gegen kein anderes Team traten die Elbestädter im Unterhaus so häufig an, ohne jemals zu gewinnen. Umgekehrt ist Paderborns Serie gegen Magdeburg die längste ungeschlagene Folge des SCP gegen einen Zweitliga-Gegner.

Tabellenführer trifft auf Schlusslicht

Die Mannschaft von Ralf Kettemann reist als Spitzenreiter mit 26 Punkten nach elf Partien in die Avnet Arena – es ist Paderborns bester Zweitliga-Start überhaupt und ligaweit die stärkste Bilanz seit Düsseldorf 2017/18. Die Ostwestfalen kommen zudem mit sieben Siegen in Serie sowie sechs Partien in Folge mit mindestens zwei eigenen Toren.

Ganz anders die Lage beim FCM: Nur sieben Zähler nach elf Spielen bedeuten die schwächste Zweitliga-Saison der Klubhistorie, zuletzt setzte es ein 0:2 in Bochum – die bereits achte Niederlage der laufenden Spielzeit. Bemerkenswert: Der Tabellenführer gewann in den letzten fünf Duellen mit dem Schlusslicht der 2. Liga nur ein einziges Mal.

Personalien, Statistik und mögliche Schlüsselspieler

Magdeburg muss auf seinen Top-Vorbereiter Baris Atik verzichten: Der Gelbgesperrte verzeichnete bislang 954 Einsatzminuten und teilt sich mit Karlsruhes Marvin Wanitzek den Ligabestwert von 27 Torschussvorlagen. In Sachen Effizienz hakt es jedoch – der FCM verwertete nur 23 Prozent seiner Großchancen und bleibt mit neun Toren deutlich hinter dem Expected-Goals-Wert zurück (–8,0).

Paderborn kommt zwar ebenfalls nur auf eine Großchancen-Verwertung von 24 Prozent, stellt aber mit Filip Bilbija einen formstarken Angreifer: Der 23-Jährige traf in sechs Zweitliga-Partien nacheinander und steht bereits bei acht Saisontoren.

