2. Bundesliga heute: Münster - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 22.11.2025 • 09:57 Uhr SC Preußen Münster empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im LVM-Preußenstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Seit dem ersten Duell 1963 hat sich die Bilanz zwischen dem SC Preußen Münster und dem FC Schalke 04 komplett gedreht. Nachdem die Adlerträger in den ersten vier Pflichtspielbegegnungen unbesiegt geblieben waren (1 Remis, drei Siege), entschieden die Knappen die jüngsten vier Partien in der 2. Bundesliga allesamt für sich – darunter beide Aufeinandertreffen der Saison 2024/25.

Damit ist Münster das einzige Team, gegen das Schalke in der vergangenen Spielzeit beide Ligaspiele gewinnen konnte. Trainer Alexander Ende wird also vor einer traditionsreichen, aber inzwischen klar schalkerlastigen Serie gewarnt sein, während Miron Muslic den positiven Lauf seiner Mannschaft fortschreiben möchte.

Münster - Schalke LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Das LVM-Preußenstadion hat sich in den letzten Monaten zu einer echten Festung entwickelt: Nur eine Niederlage in den vergangenen zehn Zweitliga-Heimpartien (4 Siege, fünf Remis) und zehn Heimspiele in Folge mit mindestens einem eigenen Treffer markieren die längste Torserie des SCP in der eingleisigen 2. Bundesliga.

Schalke reist hingegen mit zwei Pflichtspielpleiten in der Fremde nacheinander an – 0:4 im Pokal bei Darmstadt, 1:2 in Karlsruhe. Drei Auswärtsniederlagen am Stück gab es für Königsblau zuletzt zum Saisonende 2024/25. Trotz dieser Delle stehen die Knappen nach zwölf Spieltagen bei starken 27 Punkten, ihrer geteilten zweitbesten Zweitliga-Ausbeute überhaupt.

Ballbesitz gegen Pressing: Kontrastreiche Spielanlagen

Die Partie verspricht ein interessantes taktisches Duell: Preußen Münster führt ligaweit den höchsten Ballbesitzwert (60 %) auf, Schalke mit 40 % den niedrigsten. Die Gelsenkirchener starten ihre Balleroberungen durchschnittlich 44 Meter vor dem eigenen Tor – Bestwert der 2. Liga – und setzen damit früh auf Pressing, während Münster mit 39,3 Metern die tiefste Balleroberungslinie aufweist.

Dass den Gästen in Vitalie Becker ein Dauerbrenner aufgrund einer Gelbsperre fehlt, könnte Auswirkungen auf die Flügel haben: Der Rechtsverteidiger stand in allen bisherigen Ligapartien in der Startelf und schlägt mit 48 Flanken (inkl. Ecken) die meisten Hereingaben bei Schalke.

Schalke bei Standards brandgefährlich

Schalke glänzt 2025/26 besonders bei ruhenden Bällen: Vier Treffer nach Ecken bedeuten ligaweit Rang zwei hinter Elversberg. Genau dort offenbart Münster Probleme – sechs Gegentore nach Eckbällen und insgesamt die meisten Gegentreffer nach Standards (12). Zudem startet Königsblau oft furios: Sechs Tore in den ersten 15 Minuten stellen den Bestwert der Liga dar, während Münster in dieser Phase noch gar nicht traf.

Trotz dieser Offensivpower stellt Schalke mit nur sieben Gegentoren zugleich die aktuell beste Defensive der 2. Bundesliga und hielt bereits sechsmal die Null – ein Wert, den die Knappen nach zwölf Spielen nur 2021/22 und 1983/84 ebenfalls erreichten. Preußen Münster wartet indes noch auf das erste Zu-Null-Spiel der Saison.

Wird SC Preußen Münster gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird MUE gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Preußen Münster gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Preußen Münster gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1.