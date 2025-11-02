2. Bundesliga heute: Nürnberg - Bielefeld LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 23.11.2025 • 10:32 Uhr Der 1. FC Nürnberg empfängt heute den DSC Arminia Bielefeld. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Beim Duell 1. FC Nürnberg vs. DSC Arminia Bielefeld (Sonntag, 23.11.2025, 13:30 Uhr, Max-Morlock-Stadion) trifft eine lange Zweitliga-Historie aufeinander. In den vergangenen sechs Begegnungen feierte der Club nur einen Sieg (2 Remis, drei Niederlagen), doch gerade dieser eine Erfolg datiert aus dem letzten Heimspiel im September 2022, als ein 1:0 für Jubel sorgte. Insgesamt spricht die Zweitliga-Bilanz trotzdem für die Franken: Acht Nürnberger Siege stehen vier Bielefelder Erfolge gegenüber (4 Remis). Für den Aufsteiger aus Ostwestfalen ist es der 17. Pflichtspielbesuch in Nürnberg, wo die Arminia zuletzt vor drei Jahren gewinnen konnte.

Trainer Miroslav Klose kann mit einer Serie von fünf ungeschlagenen Partien (3 Siege, zwei Remis) in die Partie gehen – es ist die geteilte Bestmarke seiner bisherigen Amtszeit. Vor eigenem Publikum gelangen dem Club zudem vier Siege in Folge gegen Aufsteiger, garniert mit 16 Treffern. Dreh- und Angelpunkt bleibt Julian Justvan: Seit Beginn der Vorsaison lieferte kein Zweitligaspieler mehr Vorlagen (16), in drei der letzten vier Begegnungen legte er erneut ein Tor auf. Mit neun kreierten Großchancen und einem Expected-Assists-Wert von 3,1 führt der Mittelfeldmann auch 2025/26 ligaweit sämtliche Kreativ-Statistiken an. Frühstarter Rafael Lubach könnte ebenfalls Akzente setzen – sein Treffer nach 13 Sekunden in Dresden war das schnellste Club-Tor seit Datenerfassung.

Bielefelder Offensivrekord und Standardmacht unter Coach Michél Kniat

Gäste-Trainer Michél Kniat reist mit der derzeit besten Offensive der 2. Bundesliga an: 25 Saisontore bedeuten eingestellten Vereinsrekord nach zwölf Spieltagen, nur Holstein Kiel (2017/18) und der SSV Ulm (1998/99) waren als Aufsteiger jemals treffsicherer. Eindrucksvoll ist besonders die Quote nach ruhenden Bällen: 14 Standardtreffer stellen nicht nur den ligaweiten Höchstwert dar, sondern egalisieren auch den Zweitligarekord nach zwölf Partien. Nach vier Niederlagen am Stück stabilisierte sich die Arminia zuletzt mit sieben Punkten aus drei Spielen, darunter das 4:0 gegen den Karlsruher SC. Dort schnürte Monju Momuluh seinen ersten Zweitliga-Doppelpack; der 23-Jährige war in den vergangenen vier Partien an fünf Treffern direkt beteiligt (3 Tore, zwei Assists) – vereinsintern ein Novum in diesem Alter seit 2006/07. Die Ostwestfalen trafen zudem als einziges Team in jedem Ligaspiel dieser Saison.

Schlüsselzahlen, Anstoß & Schiedsrichter: Fakten zum Matchday

Beide Teams kämpfen mit einer auffälligen Schwäche bei Flanken: Nürnberg verzeichnet nur 14 Prozent Genauigkeit, Bielefeld 15 Prozent – ligaweit die niedrigsten Werte. Der Club erzielte 2025/26 erst ein Tor per Hereingabe, während die Arminia immerhin sechsmal nach einer Flanke erfolgreich war. Im Max-Morlock-Stadion ertönt am Sonntag um 13:30 Uhr der Anpfiff durch Schiedsrichter Robert Schröder, der sein drittes Zweitligaspiel in dieser Saison leitet. Nürnberg vertraut auf seine starke Heimbilanz gegen Aufsteiger, Bielefeld auf die ungebrochene Torserie – und beide Seiten wissen, dass Effizienz bei Standards und im Umschaltspiel den Unterschied ausmachen kann.

Wird 1. FC Nürnberg gegen DSC Arminia Bielefeld heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCN gegen DSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen DSC Arminia Bielefeld im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen DSC Arminia Bielefeld im Liveticker bei SPORT1.