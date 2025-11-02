2. Bundesliga heute: Nürnberg - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 01.11.2025 • 10:00 Uhr 1. FC Nürnberg empfängt heute Eintracht Braunschweig. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn Eintracht Braunschweig am Samstag (01.11.2025, 13:00 Uhr) im Max-Morlock-Stadion gastiert, reist ein gern gesehener Gegner an: Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Bundesliga zuletzt drei Spiele in Folge gegen die Niedersachsen gewonnen und ist seit fünf Partien ungeschlagen (4 Siege, ein Remis).

In acht Zweitliga-Heimduellen mit der Eintracht blieb der Club sogar ausnahmslos ohne Niederlage (6 S, zwei U) – gegen kein anderes Team traten die Franken in der eingleisigen 2. Liga häufiger zu Hause an, ohne je zu verlieren. Miroslav Klose kann sich somit auf eine äußerst positive Bilanz stützen, während Heiner Backhaus im Max-Morlock-Stadion Neuland betritt.

Nürnberg - Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Trotz der historischen Dominanz präsentiert sich Nürnbergs Heimstatistik zuletzt wacklig: Nur ein Sieg aus den vergangenen neun Zweitliga-Auftritten vor eigenem Publikum (5 Punkte aus 27) steht zu Buche. Allerdings ist der Club seit drei Ligaspielen ungeschlagen (1 S, zwei U) – die beste Serie seit Anfang des Jahres. Braunschweig dagegen verlor fünf seiner letzten sechs Partien und holte in diesem Zeitraum nur drei Zähler – Ligatiefstwert. Zudem kassierte die Eintracht in diesen sechs Spielen 15 Gegentore, nur Greuther Fürth war defensiv anfälliger.

Grimaldis Jubiläum, Yardimci gesperrt – Personalien im Fokus

Stürmer Adriano Grimaldi könnte gegen seinen Lieblingsgegner sein 100. Zweitligaspiel absolvieren. Vier Scorerpunkte (2 Tore, zwei Assists) sammelte er bereits gegen die Löwen – mehr als gegen jede andere Mannschaft –, wartet beim FCN aber noch auf einen Startelfeinsatz unter Klose. Braunschweig muss derweil den gesperrten Erencan Yardimci ersetzen. Mit drei Treffern ist er dennoch weiterhin bester Torschütze der Niedersachsen. Schiedsrichter der Begegnung ist Lukas Benen.

Statistiken: Zweikämpfe, xG-Werte und späte Club-Tore

Beide Teams gehen intensiv in die Duelle: Nürnberg bestreitet durchschnittlich 112, Braunschweig 110 Zweikämpfe pro Spiel – nur Schalke liegt ligaweit darüber. Die Erfolgsquote bleibt jedoch unter 50 Prozent (FCN 48,5 %, BTSV 47,0 %). Offensiv hat der Club mit neun Treffern die schwächste Ausbeute der Liga und unterschreitet seinen xG-Wert (16,0) am deutlichsten. Braunschweig brachte mit ligaweit geringsten 100 Torschüssen zwar nur einen xG von 9,8 zustande, war mit elf Toren aber effizienter. Auffällig: Vier der letzten sechs Nürnberger Treffer fielen ab Minute 80, zwei davon in der Nachspielzeit – eine Stärke, die Klose auch gegen Braunschweig nutzen könnte.

