2. Bundesliga heute: Paderborn - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 02.11.2025 • 10:30 Uhr Der SC Paderborn 07 empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Mit 23 Punkten aus den ersten zehn Partien spielt der SC Paderborn 07 seine beste Zweitliga-Saison überhaupt. Die Ostwestfalen holten als einziges Team neben Schalke die vollen zwölf Zähler aus den vergangenen vier Spieltagen und kreieren mit ligaweiten 44 Großchancen derzeit die meiste Offensivgefahr.

Ganz anders die SpVgg Greuther Fürth: Nur ein Punkt aus den letzten vier Ligapartien, sechs Niederlagen in den ersten zehn Begegnungen und mit 28 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga bedeuten die drittschwächste Fürther Bilanz seit der Jahrtausendwende.

Paderborn - Fürth LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Trotz der gegensätzlichen Form spricht die historische Bilanz eine klare Sprache zugunsten der Franken: Paderborn verlor in der 2. Bundesliga gegen keinen anderen Klub so oft wie gegen Fürth (13 Niederlagen), der Punkteschnitt des SCP gegen die Kleeblätter liegt bei lediglich 0,89. Branimir Hrgota trifft besonders gern gegen die Ostwestfalen – sechs seiner Zweitliga-Tore erzielte der Schwede gegen den heutigen Gastgeber, mehr Treffer eines aktuellen Zweitligaspielers gegen einen bestimmten Verein gibt es nicht. Auf der Gegenseite hat Paderborns Filip Bilbija aktuell einen Lauf: Der Offensivmann traf in fünf Ligaspielen hintereinander, auf SCP-Seite gelang das zuletzt 2022 Felix Platte.

Trainerduell: Kettemann gegen Kleine unter Beobachtung

Ralf Kettemann hat seine Mannschaft auf Platz zwei etabliert, wobei die Ostwestfalen defensiv lediglich 14 gegnerische Großchancen zuließen – Ligabestwert. Thomas Kleine erlebt hingegen unruhige Wochen: Fürth wartet seit 21 Zweitliga-Partien auf eine weiße Weste, Vereins-Negativrekord. Schiedsrichter Patrick Alt leitet die Begegnung, Anstoß ist heute um 13:30 Uhr.

Pokal-Echos und Personalien: Marino rettet SCP, Sillah sorgt für Kuriosum

Beim 2:4 n. V. im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen zwang Paderborns Stefano Marino die Werkself per Kopf in die Verlängerung – eine weitere Bestätigung der aktuellen SCP-Moral, auch wenn die Extraschicht bei Kapitän Jonas Hofmann und den Leverkusenern als „unnötig“ verbucht wurde.

Fürth verabschiedete sich dagegen mit einem 0:1 gegen Kaiserslautern aus dem Wettbewerb; Einwechselspieler Omar Sillah sah dabei binnen drei Minuten Gelb-Rot, nachdem er das Feld zu früh betreten hatte. In der Liga führt Fürths Felix Klaus mit bereits zehn Scorerpunkten das entsprechende Ranking an. Doch ausgerechnet gegen Paderborn blieb der Offensivmann in neun Zweitliga-Duellen ohne direkte Torbeteiligung.

Wird SC Paderborn 07 gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SCP gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1.