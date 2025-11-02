2. Bundesliga heute: Paderborn - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 22.11.2025 • 10:00 Uhr Der SC Paderborn 07 empfängt heute Hannover 96. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn heute um 13:00 Uhr in der Home Deluxe Arena angepfiffen wird, verteidigt der SC Paderborn 07 seine makellose Zweitliga-Heimbilanz gegen Hannover 96. In sechs Duellen vor eigenem Publikum blieben die Ostwestfalen unbesiegt, die jüngsten fünf Partien wurden sogar allesamt gewonnen.

Ein weiterer Dreier würde den Vereinsrekord von sechs Heim­erfolgen in Folge gegen denselben Gegner bedeuten – eine Bestmarke, die Paderborn bislang nur zwischen 2009 und 2015 gegen den Karlsruher SC erreicht hatte.

Ralf Kettemann führt den SCP aktuell durch die erfolgreichste Zweitliga-Saison der Klub­Geschichte: 29 Punkte nach zwölf Spieltagen bedeuten Liga-Spitze und Vereinsbestwert. Acht Siege in Serie – zuletzt ein 1:0 beim 1. FC Magdeburg – stellen ebenfalls einen neuen Paderborner Rekord dar, länger triumphierte im neuen Jahrtausend nur St. Pauli (10).

Großen Anteil hat Filip Bilbija, der mit neun Scorerpunkten (acht Tore, ein Assist) ligaweit Rang drei belegt. Der 22-Jährige traf erstmals in drei Heimspielen nacheinander; gelingt ihm heute ein weiterer Treffer, egalisiert er sowohl seinen persönlichen Saisonrekord (neun Tore) als auch den Vereinsrekord von vier Heimspielen in Folge mit Torerfolg.

Hannover 96 unter Christian Titz auswärtsstark

Gästecoach Christian Titz reist mit einer eindrucksvollen Auswärtsbilanz an: Hannover 96 ist seit acht Zweitliga-Partien in der Fremde ungeschlagen (vier Siege, vier Remis) – die längste aktuelle Serie der Liga und die beste der Niedersachsen seit 2001/02. Zudem verlor Hannover nur eines der vergangenen sieben Duelle mit Tabellenführern (drei Siege, drei Remis) und ist seit vier Partien gegen Spitzenreiter unbesiegt. Offensiv präsentiert sich 96 besonders schussfreudig, gab saisonübergreifend 187 Abschlüsse ab – ligaweit nur vom heutigen Gegner überboten.

Paderborn vs. Hannover: Duell der Offensiven

Mit Paderborn (191) und Hannover (187) treffen die beiden Torschuss-Spitzenreiter der 2. Bundesliga aufeinander, die zugleich die meisten Großchancen kreieren (SCP 51, H96 53). Beide Mannschaften erzielen je neun Treffer nach Standardsituationen – Ligabestwert, den nur Arminia Bielefeld (14) übertrifft – und Hannover markierte jüngst bereits sein drittes Tor nach indirektem Freistoß.

Auffällig ist zudem das geringe Durchschnittsalter der Startformationen: Sowohl Paderborn (24 Jahre, 17 Tage) als auch Hannover (24 Jahre, 329 Tage) zählen zu den drei jüngsten Teams der Liga. Dazu kommt der reizvolle Kontrast zwischen dem geteilten besten Heimteam SCP (15 Punkte) und dem zweitbesten Auswärtsteam H96 (12 Punkte).

Wird SC Paderborn 07 gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SCP gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1.