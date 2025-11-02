2. Bundesliga heute: Schalke - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 08.11.2025 • 10:00 Uhr Schalke 04 empfängt heute SV Elversberg. Der Anstoß ist um 13 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 13. Spieltag der 2. Bundesliga führt am Samstag, 08.11.2025, um 13 Uhr den FC Schalke 04 und die SV 07 Elversberg in der Gelsenkirchener Veltins-Arena zusammen. An der Seitenlinie stehen sich Miron Muslic und Vincent Wagner gegenüber, die Partie leitet Schiedsrichter Robin Braun.

Historisch betrachtet hat Schalke seine beiden bisherigen Zweitliga-Heimspiele gegen die Saarländer verloren – eine Negativserie, die die Königsblauen sonst nur gegen den Hamburger SV erlebten. Drei Heimpleiten in Folge gegen denselben Klub gab es in der Vereinsgeschichte des Revierklubs allerdings noch nie.

Mit 24 Punkten aus elf Partien spielt Schalke seine geteilt zweitbeste Zweitliga-Saison nach 1983/84, nur 1990/91 lag man zum selben Zeitpunkt minimal besser (25 Zähler). Vor eigenem Publikum gelangen zuletzt zwei 1:0-Erfolge in Serie. Ein dritter Zu-Null-Heimsieg hintereinander würde den Vereinsrekord aus den Jahren 1989 und 1981 einstellen.

Verzichten muss Muslic allerdings auf den gelbgesperrten Dauerbrenner Adrian Gantenbein – ohne den Rechtsverteidiger gewann Königsblau seit dessen Schalke-Debüt nur 21 Prozent seiner Zweitliga-Spiele (mit ihm 48 Prozent). Unter der Woche sorgte zudem Ex-Schalker Leroy Sané für Schlagzeilen: Der derzeit für Galatasaray spielende Offensivstar kann sich eine Rückkehr nach Gelsenkirchen vorstellen und lobte ausdrücklich „die starke Entwicklung der Mannschaft und den coolen Trainer“.

Elversberg bringt die beste Offensive der Liga mit

Elversberg startete mit 23 Punkten so gut wie nie zuvor in eine Zweitliga-Saison, blieb zuletzt aber zweimal ohne Sieg (ein Remis, eine Niederlage). 24 Treffer bedeuten dennoch den ligaweiten Bestwert. Fünf davon resultierten aus Ecken – kein Team trifft nach diesem Standard häufiger. Lukas Petkov, Matchwinner beim letzten Gastspiel in Gelsenkirchen (ein Tor, ein Assist), beendete jüngst gegen Hannover eine zehn Spiele währende Flaute. Zudem hat Bambasé Conté an den vergangenen vier Spieltagen ligaweit die meisten Scorerpunkte gesammelt (fünf) und könnte als erster SVE-Profi in vier Zweitliga-Partien hintereinander treffen.

Top-Offensive gegen Top-Defensive

Mit Elversbergs Angriff (24 Tore) trifft die treffsicherste Offensive auf Schalkes Abwehr, die nur sieben Gegentreffer zuließ und die wenigsten gegnerischen Abschlüsse (102) gestattete. Während die SVE ligaweit am seltensten presst (neun Pressing-Sequenzen pro Spiel) und selbst am häufigsten unter Druck gesetzt wird (12-mal pro Partie), wird Schalke von allen Teams am seltensten gepresst (8-mal) und erobert den Ball im Schnitt 44,2 Meter vor dem eigenen Tor – Bestwert der Liga. Auch bei ruhenden Bällen liegen beide Klubs vorne: Schalke erzielte 53 Prozent seiner 15 Saisontore nach Standardsituationen (vier davon nach Ecken), nur Elversberg ist bei Eckbällen produktiver.

Wird FC Schalke 04 gegen SV Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird S04 gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Schalke 04 gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1.