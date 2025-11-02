2. Bundesliga heute: Schalke - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 28.11.2025 • 15:57 Uhr Der FC Schalke 04 empfängt heute den SC Paderborn 07. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Freitagabend, 28. November 2025, empfängt der FC Schalke 04 den SC Paderborn 07 zum Zweitliga-Duell in der Veltins-Arena (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Die Statistik spricht bislang eher für die Königsblauen: In zehn Pflichtspielen auf Profiniveau gegen den SCP verbuchte Schalke sechs Siege bei zwei Remis und zwei Niederlagen – mit einer Siegquote von 60 % die beste Bilanz der Gelsenkirchener gegen einen aktuellen Zweitligisten.

Zu Hause unterlagen die Knappen nur einmal in fünf Partien (2 S, zwei U), allerdings war es das jüngste Aufeinandertreffen am 32. Spieltag der Vorsaison (0:2). Diese Erinnerung dürfte im Umfeld der Gastgeber noch präsent sein.

2. Bundesliga: So verfolgen Sie Schalke 04 - Paderborn heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Beide Clubs reisen mit beeindruckenden Auswärts- bzw. Heimserien an: Schalke gewann seine letzten drei Zweitliga-Heimspiele und kommt in dieser Saison bereits auf fünf Heimerfolge – nur einen weniger als im gesamten Vorjahr. Das Team von Trainer Miron Muslic holt im eigenen Stadion einen Punkteschnitt von 2,5 Zählern, während Ralf Kettemanns Paderborner mit 2,3 Punkten pro Auswärtsspiel ligaweit vorne liegen. Der SCP steht bei vier Auswärtsdreiern in Folge und würde mit einem weiteren Sieg seinen Vereinsrekord einstellen. Schalke wiederum spielt mit 28 Punkten nach 13 Spieltagen seine geteilte zweitbeste Zweitliga-Saison, übertroffen nur 1990/91 (29 Punkte).

Pressing-Duell und Defensivstärke

Die Partie kündigt sich als Vergleich zweier aggressiver Pressinglinien an: Nur der 1. FC Kaiserslautern (124) und Paderborn (112) verbuchen mehr hohe Ballgewinne als Schalke (107). Aus diesen Situationen erzeugten die Königsblauen ligaweit die meisten Abschlüsse (24), der SCP folgt direkt dahinter (23). Gleichzeitig treffen hier die aktuell stabilsten Defensivreihen aufeinander: Schalke kassierte lediglich sieben Gegentore – der beste Wert seit dem 1. FC Köln 2013/14 – und weist mit 13,2 den niedrigsten Expected-Goals-Against-Wert der Liga auf. Paderborn liegt mit 14,7 xGA sowie fünf Weißen Westen ebenfalls in der Spitzengruppe.

Trainer, Kader und finanzieller Rückenwind

An der Seitenlinie steht bei Schalke seit dieser Saison Miron Muslic, der mit einer kompakten Spielanlage auf wenig Ballbesitz (41 %) und schnelles Umschalten setzt. Sein Gegenüber Ralf Kettemann vertraut auf passintensiven Aufbau – Paderborn spielt mit durchschnittlich 465 Pässen pro Partie die drittmeisten im Unterhaus. Abseits des Rasens sorgt auf Schalke ein finanzieller Befreiungsschlag für Gesprächsthema: Durch die erfolgreich platzierte Unternehmensanleihe flossen 90 Millionen Euro in die Clubkasse, wodurch zwei ältere Anleihen samt Zinsen vorzeitig abgelöst werden. Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers sprach von erhöhter Planungssicherheit – ein Signal, das dem Traditionsklub zusätzliche Stabilität für den weiteren Saisonverlauf geben soll.

Wird FC Schalke 04 gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird S04 gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Schalke 04 gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1.