2. Bundesliga: Schalke-Überraschung um Ex-Nationalspieler!

Überraschung beim FC Schalke 04! Amin Younes steht beim Auswärtsspiel am 11. Spieltag der 2. Bundesliga beim Karlsruher SC (ab 13 Uhr im LIVETICKER) in der Startelf.
Überraschung um Ex-Nationalspieler
Für den ehemaligen Nationalspieler ist es der erste Einsatz von Beginn an in dieser Saison. Überhaupt kommt Younes in dieser Spielzeit erst auf 27 Minuten, die er beim Pokal-Aus gegen Darmstadt (0:4) unter der Woche gesammelt hatte.
In der Liga stand der 32-Jährige an den bisherigen zehn Spieltagen erst vier Mal im Kader - erstmals am siebten Spieltag. “Amin gibt uns mit seiner Erfahrung und seinem Spiel in den Halbräumen das gewisse Etwas", sagte Trainer Miron Muslic bei Sky vor dem Spiel gegen den KSC.
Younes war lange „kein Thema“
Mitte September hatte Muslic noch erklärt: „Amin Younes war während der siebenwöchigen Vorbereitung bei uns kein einziges Mal Thema. Er war auch an den vergangenen fünf Spieltagen kein Thema.“
Younes ersetzt in der Startelf gegenüber dem Pokal-Spiel Janik Bachmann, der angeschlagen nicht im Kader steht. Mit Emil Höjlund und Christopher Antwi-Adjej fehlen weitere offensive Alternativen.
Das zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch die Saison. Aber wir haben nie geklagt, nie gejammert, sondern versucht, das Beste herauszuholen. Wenn Spieler ausfallen, müssen andere ihre Leistung bringen", sagte Muslic.
Nachdem Younes fast ein Jahr vereinslos gewesen war, schloss er sich im Sommer 2024 S04 an. In der vergangenen Saison bestritt er 25 Partien für Schalke.