Nach frühem VAR-Wirbel: Schalke verpasst Sprung an die Spitze

22.11.2025 • 15:10 Uhr Schalke 04 kommt bei Preußen Münster nicht über ein 0:0 hinaus. Ein früher Schalker Treffer sorgt für Wirbel.

Schalke 04 hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Königsblauen mussten sich mit einem 0:0 bei Preußen Münster begnügen und konnten den Ausrutscher Paderborns nicht nutzen.

Gleich zu Beginn der Partie sorgte die vermeintliche Führung der Schalker durch Mika Wallentowitz für Wirbel.

Nach einer Ecke lag der Ball schon im Netz der Gastgeber, Preußen-Keeper Johannes Schenk konnte die Kugel nicht richtig fassen. Von Wallentowitz aus trudelte der Ball letztendlich ins Tor.

Doch Schiedsrichter Florian Lechner griff ein und pfiff das Tor zurück. Er sah ein Stürmerfoul von Wallentowitz, der zwar leichten Körperkontakt hielt, allerdings kaum Einfluss nehmen konnte.

Kommentator: „Glück für Schenk“

„Das war schon ein bisschen glücklich für Schenk“, bemerkte Sky-Kommentator Hannes Hermann. „Richtig Foul spielt Mika Wallentowitz da nur bedingt“, ordnete er die „knifflige Situation“ ein. Der Schiedsrichter habe den leichten Kontakt als Behinderung gesehen.

Nach der Pause rauschte Schenk in Moussa Sylla und flog vom Feld. Morten Behrens übernahm bei Münster den Platz zwischen den Pfosten - und parierte umgehend stark einen Kopfball von Kenan Karaman (75.). Die Gäste bestimmten in der Schlussphase das Geschehen, ließen zündende Ideen aber weitgehend vermissen.

