90 Millionen frisches Geld: Zwei Schalke-Anleihen zurückgezahlt

SID 26.11.2025 • 16:44 Uhr Die Königsblauen verschaffen sich mehr finanzielle Handlungsfähigkeit.

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat sich durch den Emissionserlös seiner neuen Unternehmensanleihe in Höhe von 90 Millionen Euro wie angekündigt finanziellen Spielraum verschafft. Mit Teilen des frischen Geldes zahlen die Königsblauen nach eigenen Angaben bis Jahresende vorzeitig zwei frühere Anleihen inklusive Zinsen vollständig zurück.