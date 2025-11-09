Achter Sieg in Serie: Paderborn weiter an der Spitze

SID 09.11.2025 • 15:32 Uhr Der SC Paderborn setzt sich beim 1. FC Magdeburg durch und erobert mit dem achten Liga-Sieg in Folge wieder die Tabellenführung. Die Hausherren bleiben Schlusslicht.

Der SC Paderborn hat die Tabellenführung in der 2. Bundesliga behauptet. Die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann setzte im Duell der Gegensätze beim Schlusslicht 1. FC Magdeburg mit einem mühevollen 1:0 (1:0) durch und feierte den achten Liga-Erfolg in Serie.

Sebastian Klaas (9.) schoss die Paderborner wieder an die Spitze (29 Punkte), nachdem sich über Nacht Schalke 04 (27) durch ein 1:0 (1:0) gegen die SV Elversberg vorbeigeschoben hatte.

„War ein harter Kampf heute, aber wir haben es zum Glück durchgestanden und alles wegverteidigt“, sagte Klaas bei Sky. „Vorne ist zum Glück einer reingefallen, deshalb sind wir sehr glücklich.“

Klaas-Treffer macht den Unterschied

Magdeburg, über weite Strecken die aktivere Mannschaft, steckt mit sieben Zählern dagegen weiter im Abstiegskampf. Die Gastgeber setzten gleich zu Beginn offensive Akzente, ehe Klaas kurz vor der Strafraumgrenze abzog. FCM-Torhüter Dominik Reimann war bei dem abgefälschten Schuss machtlos.

Kurz darauf folgte ein kleiner Dämpfer für Paderborn: Toptorjäger Filip Bilbija musste angeschlagen das Feld verlassen (20.). Für ihn kam Luis Engelns.

Magdeburg zeigte sich weiter mutig und druckvoll. Als Paderborns Verteidiger Tjark Scheller der Ball bei einer Grätsche im Strafraum an den Arm sprang, sah es kurz danach aus, als ob die Bemühungen des FCM belohnt werden würden - Schiedsrichter Felix Prigan nahm nach Ansicht der Videobilder seine Strafstoß-Entscheidung aber zurück (29.).