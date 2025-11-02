Bei Anfang-Wiedersehen: FCK verpasst Anschluss nach oben

SID 02.11.2025 • 15:28 Uhr Die Roten Teufel bringen in Düsseldorf eine Führung nicht über die Zeit. Sie verlieren den Anschluss an die Spitzenteams.

Der 1. FC Kaiserslautern hat den Anschluss an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Roten Teufel kamen am elften Spieltag beim Wiedersehen mit ihrem Ex-Trainer Markus Anfang trotz Führung nicht über ein 1:1 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf hinaus und rangieren damit auf dem sechsten Platz.

Luca Sirch (55.) traf für den viermaligen Meister. Sima Suso (84.) war für Düsseldorf erfolgreich. Die Fortuna bleibt auch unter dem neuen Coach Anfang in der Krise. Der 51-Jährige wartet nach vier Pflichtspielen weiter auf einen Sieg (drei Niederlagen, ein Unentschieden).

„Ich bin ein Mensch. Natürlich bringt dieses Spiel eine gewisse Emotion für mich mit sich“, sagte Anfang, der im April mitten im Aufstiegsrennen beim FCK gehen musste, kurz vor dem Anpfiff bei Sky: „Ich wünsche Lautern alles Gute - aber heute nicht.“

Die von über 10.000 mitgereisten Fans unterstützen Gäste waren in der ersten Hälfte über weite Strecken die bessere Mannschaft, große Chancen konnten sich die Pfälzer aber nicht erarbeiten. Auch die stark ersatzgeschwächte Fortuna strahlte keine Torgefahr aus, das torlose Remis zur Pause ging in Ordnung.