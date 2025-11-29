Berlin setzt Siegesserie fort

SID 29.11.2025 • 14:57 Uhr Hertha BSC hat die Aufstiegsplätze inzwischen fest im Visier. Bei Holstein Kiel feiern die Berliner den nächsten Sieg.

Der Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat seine Siegesserie fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl gewann bei Absteiger Holstein Kiel 1:0 (0:0) und hat nach dem sechsten Pflichtspielerfolg nacheinander die Aufstiegsplätze fest im Visier.

Der Rückstand auf Rang zwei beträgt nur noch drei Punkte. Der eingewechselte Dawid Kownacki erzielte den Treffer der Gäste (75.), die bei den sechs Siegen immer ohne Gegentor blieben.

Kiel muss sich in der Tabelle immer mehr nach unten orientieren.

2. Bundesliga: Kownacki feiert Traum-Comeback

Die Gastgeber sorgten für das erste Ausrufezeichen. Alexander Bernhardsson hätte aus fast 40 Metern beinahe Hertha-Torhüter Tjark Ernst überrascht (11.). Danach kamen die Gäste aber besser ins Spiel, Michael Cuisance vergab die erste Möglichkeit der Berliner (12.). Die Hertha war spielbestimmend, Luca Schuler und Paul Seguin verpassten bei einer Doppelchance nach einer Ecke aber die Führung (26.).

Auch nach der Pause standen beide Mannschaften kompakt, Chancen gab es dadurch kaum. Einzig nach Standardsituationen wurde es gefährlich. Der Schuss des Kielers Kasper Davidsen wurde aber geblockt (54.), auf der anderen Seite landete ein Kopfball von Fabian Reese am Außennetz (56.).