Bochum weiter im Aufwind: Sieg in Braunschweig

SID 09.11.2025 • 15:30 Uhr Der VfL Bochum siegt bei Eintracht Braunschweig und setzt sich nach dem dritten Sieg aus den letzten vier Spielen von den Abstiegsplätzen ab.

Der VfL Bochum hat seinen Aufwärtstrend in der 2. Bundesliga fortgesetzt. Das Team von Trainer Uwe Rösler siegte am Sonntagnachmittag mit 2:0 (1:0) bei Eintracht Braunschweig und blieb im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen. Durch den vierten Saisonsieg verschaffte sich der VfL ein Drei-Punkte-Polster auf die Abstiegsränge.

Cajetan Lenz (7.) und Francis Onyeka (73.) sorgten mit ihren Treffern für den Auswärtssieg. Braunschweig hat von den zurückliegenden zehn Partien nur eines gewonnen, in der Tabelle rutschten die Niedersachsen nach der dritten Pleite in Folge auf Relegationsplatz 16 ab. In der Nachspielzeit hielt Bochums Torhüter Timo Horn noch einen Foulelfmeter von Sebastian Polter (90.+7).

Bochum lief den Gegner ab der ersten Minute hoch an. Die Führung war folgerichtig: Lenz behauptete sich nach einer Ecke gegen Braunschweigs Keeper Ron-Thorben Hoffmann und traf per Kopf.

Bochum weiter im Aufwind

Nun zog sich der VfL zurück, Leon Bell Bell verpasste mit seinem Lattenkracher das 1:1 (10.). Braunschweig hatte in der Folge mehr Ballbesitz, bei der größten Chance scheiterte Sidi Sané an Horn (38.).

In der zweiten Hälfte erwischte wiederum Bochum den deutlich besseren Start. Kjell Wätjen traf nur den Pfosten (48.), Francis Onyeka vergab eine weitere Großchance (50.).