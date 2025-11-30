Dresden feiert ersten Heimsieg - Späte Grill-Verletzung überschattet Erfolg

SID 30.11.2025 • 15:37 Uhr Die Dresdner setzen sich im Kellerduell gegen Düsseldorf durch und verlassen die Abstiegsränge. Die Verletzung von Keeper Lennart Grill überschattet den Sieg.

Dynamo Dresden hat den ersten Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert und Fortuna Düsseldorf dabei den nächsten Dämpfer verpasst.

Die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm setzte sich mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Nordrhein-Westfalen durch und verließ die Abstiegsränge.

Alexander Rossipal (45.) und der Ex-Düsseldorfer Vincent Vermeij (53.) sorgten mit ihren Treffern für den zweiten Dresdner Erfolg in Serie.

2. Bundesliga: Grill verletzt sich offenbar schwer

Sorgen müssen sich die Sachsen allerdings um Keeper Lennart Grill machen. Dieser verdrehte sich in der Nachspielzeit ohne Fremdeinwirkung das Bein und verletzte sich offenbar schwer. Er musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Für ihn musste Feldspieler Aljaz Casar ins Tor, da Dresden bereits fünfmal gewechselt hatte.

„Ich habe nur, was über seine Kniescheibe gehört und dass sie nicht gut aussah. Man hat an seiner Reaktion gesehen, dass es nicht gut war“, sagte Mitspieler Vermeij über die Verletzung.

Mit nun 13 Punkten kletterte Dynamo auf Platz 15 und liegt nur noch einen Zähler hinter dem Tabellen-14. aus Düsseldorf. Für die Fortuna traf der eingewechselte Christian Rasmussen (84.).

Im Rudolf-Harbig-Stadion entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, gefährliche Torchancen erspielten sich beide Teams zunächst aber kaum. Vielversprechende Möglichkeiten vergaben Jakob Lemmer (36.), der beim vermeintlichen Führungstreffer für Dresden deutlich im Abseits stand, und Cedric Itten (40.), der wenig später auf der anderen Seite an den Pfosten köpfte.