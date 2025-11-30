Dresden und Düsseldorf verurteilen rassistischen Vorfall

SID 30.11.2025 • 17:59 Uhr Bei der Partie der beiden Zweitligaklubs am Sonntag soll ein Fortuna-Profi beleidigt worden sein.

Die Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und Dynamo Dresden haben die rassistische Attacke gegen einen Düsseldorfer Spieler im Aufeinandertreffen am Sonntag scharf verurteilt. „Gegen Ende der Partie wurde einer unserer Spieler von einer Person aus dem Publikum auf eindeutig rassistische Weise beleidigt“, schrieb die Fortuna auf der Vereinswebseite, „die Schiedsrichter haben das Geschehen unmittelbar aufgenommen und im offiziellen Spielbericht festgehalten.“ Welcher Spieler von der Beleidigung betroffen gewesen sein soll, wurde nicht kommuniziert.

In der Mitteilung hieß es weiter: „Fortuna Düsseldorf und Dynamo Dresden verurteilen diesen rassistischen Angriff mit größter Entschlossenheit. Beide Vereine stehen geschlossen dafür ein, dass Diskriminierung - in welcher Form auch immer - im Fußball keinen Platz hat.“