Egouli unterschreibt Profivertrag bei Fortuna

SID 20.11.2025 • 16:51 Uhr Der 23-Jährige trainierte in dieser Saison bereits beim Zweitliga-Team und kam dort auch zum Einsatz. Nun folgt der Lohn für seine Leistungen.

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat Verteidiger Elias Egouli mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger trainiert bereits seit Saisonbeginn regelmäßig mit dem Zweitliga-Kader und kommt in dieser Spielzeit auf vier Einsätze in der 2. Bundesliga. Über die Vertragslaufzeit machte der Klub wie üblich keine Angaben.