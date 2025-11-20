Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
2. Bundesliga
2. Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TORJÄGER
TEAMS
WEISSE WESTE
2. Bundesliga>

Egouli unterschreibt Profivertrag bei Fortuna

Egouli unterschreibt Profivertrag bei Fortuna

Der 23-Jährige trainierte in dieser Saison bereits beim Zweitliga-Team und kam dort auch zum Einsatz. Nun folgt der Lohn für seine Leistungen.
Glückliche Gesichter: Allofs, Egouli und Weber (v.l.)
Glückliche Gesichter: Allofs, Egouli und Weber (v.l.)
© Fortuna Düsseldorf/Fortuna Düsseldorf/Lara-Celia Pressler
SID
Der 23-Jährige trainierte in dieser Saison bereits beim Zweitliga-Team und kam dort auch zum Einsatz. Nun folgt der Lohn für seine Leistungen.

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat Verteidiger Elias Egouli mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger trainiert bereits seit Saisonbeginn regelmäßig mit dem Zweitliga-Kader und kommt in dieser Spielzeit auf vier Einsätze in der 2. Bundesliga. Über die Vertragslaufzeit machte der Klub wie üblich keine Angaben.

"Die Entwicklung von Eli und sein Bekenntnis zur Fortuna freuen uns sehr. Es zeigt einmal mehr den Weg auf, den talentierte Spieler über unsere 2. Mannschaft gehen können und es unterstreicht die gute Arbeit, die kontinuierlich in unserem NLZ geleistet wird", sagte Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite