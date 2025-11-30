Nullnummer: Elversberg verpasst Sprung auf Platz zwei

Die SV Elversberg hat den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Saarländer kamen am 14. Spieltag nicht über ein 0:0 gegen Darmstadt 98.
Elversberg verpasst Platz zwei
Durch das Remis im Verfolgerduell vergaben auch die Lilien (26 Punkte) ihre Chance, auf Rang drei zu klettern. Dort rangieren die Elversberger (27 Zähler), die seit mittlerweile zehn Heimspielen ungeschlagen sind.
Die Anfangsphase gehörte den Darmstädtern. Der schwedische Torjäger Isac Lidberg hatte die Führung aus kurzer Distanz auf dem Fuß, der Elversberger Torhüter Nicolas Kristof lenkte den Ball an die Latte (7.).
2. Bundesliga: Keine Tore in Elversberg
Auch in der Folge blieben die Gäste gefährlich, Killian Corredor konnte eine weitere große Chance nicht nutzen (27.). Nach einer knappen halben Stunde wurde Elversberg stärker, auch vor dem Darmstädter Tor wurde es mehrmals brenzlig.
Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Teams, nach rund einer Stunde sah alles nach einem torlosen Remis aus. Weder die Elversberger noch die Darmstädter konnten sich echte Chancen erarbeiten, außer Mittelfeldzweikämpfen war kaum etwas geboten, das Spiel schleppte sich dahin. Aufregend wurde es erst wieder in der 80. Minute: Younes Ebnoutalib vergab die große Möglichkeit zur Elversberger Führung.