Nullnummer: Elversberg verpasst Sprung auf Platz zwei

SID 30.11.2025 • 15:24 Uhr Im Verfolgerduell mit Darmstadt 98 trennt sich die SV Elversberg unentschieden.

Die SV Elversberg hat den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Saarländer kamen am 14. Spieltag nicht über ein 0:0 gegen Darmstadt 98.

Durch das Remis im Verfolgerduell vergaben auch die Lilien (26 Punkte) ihre Chance, auf Rang drei zu klettern. Dort rangieren die Elversberger (27 Zähler), die seit mittlerweile zehn Heimspielen ungeschlagen sind.

Die Anfangsphase gehörte den Darmstädtern. Der schwedische Torjäger Isac Lidberg hatte die Führung aus kurzer Distanz auf dem Fuß, der Elversberger Torhüter Nicolas Kristof lenkte den Ball an die Latte (7.).

2. Bundesliga: Keine Tore in Elversberg

Auch in der Folge blieben die Gäste gefährlich, Killian Corredor konnte eine weitere große Chance nicht nutzen (27.). Nach einer knappen halben Stunde wurde Elversberg stärker, auch vor dem Darmstädter Tor wurde es mehrmals brenzlig.