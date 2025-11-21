Erste Niederlage unter Rösler: Bochums Serie reißt

SID 21.11.2025 • 20:29 Uhr Dynamo Dresden siegt nach acht Spielen wieder.

Die Erfolgsserie des VfL Bochum unter Uwe Rösler ist gerissen - ausgerechnet gegen den Ex-Klub seines neuen Trainers. Nach zehn Punkten aus den ersten vier Spielen in der 2. Fußball-Bundesliga verloren die Westfalen 1:2 (0:2) gegen den Aufsteiger Dynamo Dresden. Der VfL verpasste den Sprung ins Mittelfeld, Dresden beendete nach neun Ligaspielen ohne Sieg seine Talfahrt und kletterte auf Rang 16.

Alexander Rossipal (26.) und Vincent Vermeij (45.+1) erzielten die Tore für die Sachsen, die ihren zweiten Auswärtssieg der Saison feierten. Rösler, seit Anfang Oktober in Bochum Nachfolger von Dieter Hecking, hatte zu Beginn der 90er-Jahre 62 Spiele für Dynamo bestritten. Cajetan Lenz (59.) verkürzte für den VfL. Der 18-jährige Francis Onyeka scheiterte mit einem Foulelfmeter (76.).

Bochum begann dominant, auch wenn die Fans in den ersten zwölf Minuten aus Protest gegen schärfere Sicherheitsmaßnahmen in den Stadien schwiegen. Doch hochkarätige Chancen sprangen dabei nicht heraus. Dresden überstand diese Phase unbeschadet und nutzte gleich die erste gute Möglichkeit zur Führung: Rossipals ersten Schuss blockte noch Verteidiger Felix Passlack, doch der Nachschuss saß. Es war das erste Bochumer Gegentor nach 299 Pflichtspielminuten.