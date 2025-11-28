Hannover siegt dank zweier Joker

SID 28.11.2025 • 20:27 Uhr Die Elf von Trainer Christian Titz gewinnt erstmals seit dem vierten Spieltag wieder zwei Spiele in Folge.

Hannover 96 ist in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst auf den Aufstiegs-Relegationsplatz geklettert. Im Heimspiel besiegte die Mannschaft von Trainer Christian Titz den Karlsruher SC mit 3:0 (0:0) - und gewann nach einem Doppelschlag zweier Joker erstmals seit dem vierten Spieltag wieder zwei Spiele in Folge.

Die eingewechselten Husseyn Chakroun (68.) und Benedikt Pichler (70.) sowie der auffällige Mustapha Bundu (77.) besorgten eine plötzliche Torflut für Hannover, das als Tabellenfünfter in die Partie gegangen war und nun vorerst den dritten Rang belegt.

Die Niedersachsen begannen mit der gleichen Elf, die in der Vorwoche auswärts den starken SC Paderborn besiegt (2:0) hatte. Nach gut 20 Minuten sorgte 96-Stürmer Benjamin Källman, Doppeltorschütze gegen Paderborn, erstmals für Gefahr. Im Verlauf der ersten Halbzeit trat dann auch der KSC offensiv auf. Rafael Pinto Pedrosa tunnelte seinen Gegenspieler, traf mit seinem Schuss jedoch nur das Außennetz (35.).