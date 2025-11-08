Last-Minute-Wahnsinn! Darmstadt schockt Hannover

SID 08.11.2025 • 15:00 Uhr In einem abwechslungsreichen Spiel gelingt Darmstadt 98 dank eines späten Treffers ein Sieg bei den Niedersachsen.

Hannover 96 hat in der 2. Bundesliga die Rückkehr auf einen Aufstiegsplatz verpasst. Durch das turbulente 2:3 (2:1) gegen Darmstadt 98 liegt die Mannschaft von Trainer Christian Titz vorerst auf Rang fünf, ein Sieg gegen die Lilien hätte zu Rang drei gereicht. Darmstadt verbesserte sich auf Platz vier.

Darmstadts Doppelpacker Kilian Corredor gelang nach seinem Führungstreffer (5.) und Hannovers Toren von Ime Okon (18.) und Kolja Oudenne (33.) auch der Ausgleich (50.) für die Gäste. Den Siegtreffer erzielte Hiroki Akiyama (90.+4).

„Einen besseren Sieg kann man gar nicht holen, ein komplettes Auf und Ab“, Darmstadts Luca Marseiler bei Sky. Der Lucky Punch am Ende „fühlt sich einfach nur geil an“.

Alu-Wahnsinn in Hannover

Insgesamt trafen beide Mannschaften in einem abwechslungs- und chancenreichen Spiel fünf Mal nur Pfosten oder Latte.

„Es ist einfach pure Enttäuschung“, haderte Hannovers Enzo Leopold mit der Niederlage.

In einem abwechslungsreichen und chancenreichen Spiel war allein Oudennes Treffer das Eintrittsgeld wert. Der Schwede schlenzte den Ball vor der Strafraumgrenze traumhaft in den Winkel.

Hannover mit Chancenwucher kurz vor der Pause

Bis zur Pause besaß Hannover weitere große Chancen, um die Führung auszubauen, Benjamin Källmann (41.) und Oudenne (43.) trafen dabei nur Aluminium - ebenso allerdings wie Akiyama (45.+3).

Spätestens nach Okons Ausgleich standen die sonst so defensivstarken Darmstädter mit dem Rücken zur Wand, berappelten sich allerdings in der Pause und waren auch nach dem zweiten Treffer von Corredor zunächst die gefährlichere Mannschaft: Fraser Hornby traf dabei ebenfalls nur Aluminium (54.).