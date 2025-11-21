Hertha BSC setzt Siegesserie fort

SID 21.11.2025 • 20:29 Uhr Die Berliner bleiben auch im fünften Pflichtspiel in Folge ohne Gegentor.

Die Berliner Mauer steht: Fußball-Zweitligist Hertha BSC ist erneut ohne Gegentor geblieben und hat seine Siegesserie fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl bezwang Eintracht Braunschweig zum Auftakt des 13. Spieltags mit 1:0 (0:0) und kletterte nach dem fünften Pflichtspielerfolg nacheinander zumindest vorübergehend auf Platz vier. In allen fünf Partien kassierte die Hertha keinen Treffer.

Marten Winkler (56.) erzielte beim etwas schmeichelhaften Sieg das Berliner Tor. Braunschweig rutschte nach der achten Niederlage in den vergangenen neun Spielen auf einen direkten Abstiegsplatz ab.

Die Gäste erwischten vor 42.895 Zuschauern im Olympiastadion den besseren Start. Innenverteidiger Patrick Nkoa verpasste nach einer Standardsituation per Kopf aus kurzer Entfernung knapp die Führung (8.). Die Berliner taten sich offensiv schwer. Braunschweig machte das Zentrum dicht, und das Flügelspiel der Gastgeber lahmte. Die Niedersachsen blieben in der ersten Halbzeit das gefährlichere Team. Nach einem Ballverlust von Diego Demme vergab aber auch Christian Conteh seine Chance (45.+1).