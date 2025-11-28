Kapitän will Schalke gucken: Kaiserslautern plant um

SID 28.11.2025 • 14:38 Uhr Weil Marlon Ritter das Spiel seines Herzensklubs sehen will, ändert der 1. FC Kaiserslautern seinen Tagesablauf vor dem eigenen Spiel.

Torsten Lieberknecht musste umplanen. Weil sein Kapitän Marlon Ritter pünktlich zum Anpfiff seines Herzensklubs Schalke 04 vor dem Fernseher sitzen wollte, wurde der Tagesplan des 1. FC Kaiserslautern kurzerhand angepasst.

„Marlon war es ganz wichtig, dass wir frühzeitig hier losreisen. Er hat gesagt: Freitagabend spielt Schalke, das will er schon gucken“, sagte Lieberknecht vor dem eigenen Auswärtsspiel am Samstag (13.00 Uhr) bei Eintracht Braunschweig.

„Um dem Marlon auch gerecht zu werden“

Auch das Training am Freitag habe man deshalb „von 11 Uhr auf halb 11 gelegt, um dem Marlon auch gerecht zu werden“, sagte Lieberknecht mit Blick auf seinen Kapitän, der gebürtig aus Essen kommt und von 2002 bis 2008 in der Schalker „Knappenschmiede“ spielte.