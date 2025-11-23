Kult-Profi erlebt besonderen Auftritt im Doppelpass

SPORT1 23.11.2025 • 20:03 Uhr Fabian Reese gibt im Doppelpass auf SPORT1 ein kurzes Interview. Der Star von Hertha BSC ist schon lange ein Fan der Sendung.

Die Formkurve von Hertha BSC zeigte in den vergangenen Wochen in der 2. Bundesliga immer weiter nach oben. Nun hat der Berliner Star-Spieler Fabian Reese einen Auftritt im Doppelpass auf SPORT1 hingelegt. Ein besonderes Gastspiel, wie er verrät. Schließlich sei die Sendung ein Teil seiner Kindheit gewesen.

Der Kult-Profi führte per Schalte ein Gespräch mit Moderator Jochen Stutzky. Dabei sprach er unter anderem über die Hertha und seine Teilnahme an der Icon League (heute ab 20 Uhr live bei SPORT1), dem nicht ganz gewöhnlichen Kicker ging es aber auch um mehr als nur Fußball.

Stutzky: „Am Freitagabend habt ihr natürlich gewonnen, will man fast schon sagen. 1:0 gegen Braunschweig, du hast ein Tor vorbereitet. Der fünfte Sieg in Folge für die Hertha, dazu sechs Siege mit den Berlin Underdogs. Du bist der einzige deutsche Fußballer, der elf Siege in Folge eingefahren hat. Was ist rund um den 20. Oktober passiert? Seitdem gab es nur noch Siege.“

Reese: „Wenn das nur so einfach zu erklären wäre. Wir haben konzentriert gearbeitet und ich habe ein sehr gutes Team um mich herum. Ich bin sehr dankbar, dass es so gut läuft.“

Icon League? „Ein riesengroßes Privileg“

Stutzky: „Die Icon League ist ein digitales Produkt, das auch bei SPORT1 im TV stattfindet. Wir wissen auch, dass du als Profi bei der Hertha viel zu tun hast und auch heute Abend für dein Team ein wenig Integrationsarbeit leisten musst. In deinem Team spielen heute Abend Toni Kroos und Marcelo. Ist es einfach, die beiden ins Team einzupflegen? Oder sind sie schon kleine Diven?

Reese: „Was ich heute erleben darf, dass ich bei euch sein darf, das hat meine Kindheit auch sicherlich mitgeprägt. Dass Toni Kroos und Marcelo heute Abend bei uns im Team spielen, ist ein riesengroßes Privileg. Die beiden haben genug Spiele und Erfahrung, sie können eher uns etwas beibringen.“

Stutzky: „Du bist selbstverständlich jederzeit eingeladen, uns hier zu besuchen. Es macht wahrscheinlich gegen Ende der Saison mehr Sinn, wenn du deine Ziele erreicht hast. Du hast einen vollen Stundenplan. Hertha, du bist seit Sommer verlobt und die Frau möchte Zeit mit dir verbringen. Du bist bei der Icon League, engagierst dich in sozialen Projekten. Du bist im Austausch mit der Stadt Berlin und mit dem Bürgermeister. Wie schaffst du das alles, das unter einen Hut zu bekommen und dabei authentisch zu bleiben?“

Reese: „Ich habe im Sommer einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Da waren meine Worte, dass ich der Stadt Berlin das Privileg, dass wir Profifußballer im Rampenlicht stehen, ein Stück weit zurückgeben möchte. Seit Tag eins bekomme ich sehr viel Zuspruch. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir denjenigen unter die Arme greifen sollten, Freude verschenken sollten, die es nicht ganz so leicht haben. Als Fußballer ist es leicht, mit seiner Strahlkraft auf gute Dinge aufmerksam zu machen.“

Stutzky: „Wie zuversichtlich bist du, dass ihr am Ende der Saison mit der Hertha aufsteigt und in der kommenden Saison Bundesliga spielt und dann bei uns im Doppelpass sitzt?“