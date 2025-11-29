Nach langer Unterbrechung: Klose-Serie nimmt abruptes Ende

SID 29.11.2025 • 22:40 Uhr Die Serie des 1. FC Nürnberg reißt. Nach einer langen Unterbrechung kassiert der Club zwei Nackenschläge.

Die Aufholjagd von Trainer Miroslav Klose und dem 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga hat ein abruptes Ende gefunden.

Nach drei Siegen nacheinander verloren die Franken das Samstagabendspiel beim Schlusslicht 1. FC Magdeburg mit 0:3 (0:0). Aufgrund großer Rauchschwaden infolge des Abbrennens von Pyrotechnik in beiden Fankurven war die Partie in der zweiten Halbzeit dabei für über zwölf Minuten unterbrochen.

Lubach fliegt vom Platz

Mateusz Zukowski (73./90.+5) und Maximilian Breunig (90.+10) trafen für den Tabellenletzten, der mit dem dritten Saisonsieg nach Punkten vorübergehend zu Dynamo Dresden aufschloss. Nach Gelb-Rot gegen Rafael Lubach (76.) spielte Kloses Nürnberg in der Schlussphase in Unterzahl, die erste Pleite nach sechs Spielen war nicht mehr zu verhindern. Nach 14 Partien haben die Nürnberger neun Punkte Rückstand auf Relegationsplatz drei.

Aus Protest gegen die IMK-Pläne für schärfere Sicherheitsmaßnahmen in den Stadien betraten die aktiven Fanszenen beider Vereine ihren jeweiligen Block erst nach zwölf Minuten, viel verpassten sie nicht. Mit ihrem Support begannen die Anhänger nach einer halben Stunde. Kurz vor dem Ende des ersten Durchgangs scheiterte Magdeburgs Philipp Hercher mit der besten Chance am Nürnberger Schlussmann Jan Reichert.