Nach Pokal-Gala: Darmstadt verspielt Heimsieg gegen Bielefeld

SID 01.11.2025 • 22:30 Uhr Drei Tage nach dem 4:0 gegen Schalke folgt der Liga-Dämpfer für die Lilien. Bielefeld punktet dank einer starken zweiten Halbzeit.

Auf die Pokal-Gala folgt der Liga-Frust: Darmstadt 98 hat seine Sieglose-Serie in der 2. Bundesliga fortgesetzt. Trotz zweimaliger Führung mussten sich die Lilien am Samstagabend mit einem 2:2 (2:1) gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld begnügen.

Nach dem vierten Ligaspiel in Folge ohne Sieg drohen die Lilien den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren.

Drei Tage nach dem überzeugenden Sieg im DFB-Pokal gegen Schalke 04 (4:0) erzielten Fraser Hornby (4.) und Isac Lidberg (33.) die Treffer für Darmstadt.

Bielefeld kam durch Noah Sarenren-Bazee (28.) sowie Maximilian Großer (73.) aber zweimal zurück und verhinderte die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Ligaspielen auch dank einer Leistungssteigerung nach der Pause.

Darmstadt verspielt gleich zweimal Führung

Darmstadt gab im heimischen Stadion am Böllenfalltor gleich das Tempo vor. Früh belohnte Hornby das Team von Trainer Florian Kohfeldt im Nachsetzen.

Auch nach der Führung erspielten sich die Lilien Chancen, bei der besten traf Matej Maglica die Latte (19.). Dazu ließ die Antwort auf den überraschenden Bielefelder Ausgleich nicht lange auf sich warten: Lidberg traf nach einem langen Ball von Torhüter Marcel Schuhen.

Bielefeld kam wacher aus der Kabine und arbeitete sich immer besser ins Spiel. Darmstadt musste dazu die verletzungsbedingte Auswechslung von Angreifer Hornby verkraften (63.) und agierte fortan deutlich passiver.