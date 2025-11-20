Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
2. Bundesliga
2. Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TORJÄGER
TEAMS
WEISSE WESTE
2. Bundesliga>

90-Millionen-Geldregen für Schalke 04

90-Millionen-Geldregen für Schalke

Der FC Schalke 04 darf sich über einen Millionen-Regen freuen, der höher ausfällt als gedacht.
Der FC Schalke 04 steht mit 27 Punkten in der Tabelle der 2. Bundesliga komfortabel da. Ein Spieler sticht dabei heraus und wird jetzt "so wichtig wie noch nie".
SID
Der FC Schalke 04 darf sich über einen Millionen-Regen freuen, der höher ausfällt als gedacht.

Der hoch verschuldete Zweitligist Schalke 04 darf sich über einen warmen Geldregen in Höhe von 90 Millionen Euro freuen.

Durch die erfolgreiche Platzierung ihrer neuen Anleihe sammelten die Königsblauen nach eigenen Angaben fast doppelt so viel Geld ein, wie bei der ursprünglichen Planung von 50 Millionen Euro zusätzlicher Einnahmen kalkuliert.

Aufgrund der hohen Nachfrage hatte Schalke das Emissionsvolumen bis zum Ablauf der Zeichnungsfrist zweimal erhöht. Dennoch blieb das Papier mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer jährlichen Verzinsung von mindestens 6,5 Prozent stark überzeichnet.

Die Westfalen wollen mit dem frischen Geld vor allem zwei vorherige Anleihen aus den Jahren 2021 (15,9 Millionen Euro) sowie 2022 (34,1) ablösen. Durch die zunächst nicht eingeplanten Mehreinnahmen soll nun die Tilgung weiterer Verbindlichkeiten forciert werden.

Außerdem erhofft sich die Klubspitze parallel zur finanziellen Konsolidierung mehr Spielräume für eine sportliche Weiterentwicklung in Richtung der angestrebten Bundesliga-Rückkehr.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite