Klose und der Club weiter auf dem Vormarsch

SID 23.11.2025 • 15:28 Uhr Der 1. FC Nürnberg schlägt Arminia Bielefeld. Die Mannschaft von Miroslav Klose setzt eine starke Serie fort und ist seit sechs Spielen ungeschlagen.

Der 1. FC Nürnberg ist in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf dem Vormarsch. Die schwach in die Saison gestartete Mannschaft von Trainer Miroslav Klose besiegte Aufsteiger Arminia Bielefeld 2:0 (0:0) und verbesserte sich durch den dritten Erfolg in Serie in die obere Tabellenhälfte.

Rafael Lubach (49., Foulelfmeter) und Finn Becker (46.) trafen für den Club, der nun seit sechs Spielen ungeschlagen ist. Bielefeld wartet seit dem 10. August auf einen Auswärtssieg und fiel in der Tabelle hinter Nürnberg zurück.

Bielefeld bis zur Pause ohne Torschuss

Nürnberg war von Beginn an um Spielkontrolle bemühte, Bielefeld stand dagegen tief und lauerte auf schnelle Umschaltmomente. Die Gastgeber taten sich trotz viel Ballbesitz schwer, Chancen zu kreieren. Die Abschlüsse von Julian Justvan (9.) und Lubach (45.+1) im ersten Durchgang stellten Torhüter Jonas Kersken vor keine Probleme. Offensiv hatten die Ostwestfalen aber nichts zu bieten, sie gaben vor der Pause keinen Torschuss ab.