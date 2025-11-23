Klose und der Club weiter auf dem Vormarsch

Der 1. FC Nürnberg ist in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf dem Vormarsch. Die schwach in die Saison gestartete Mannschaft von Trainer Miroslav Klose besiegte Aufsteiger Arminia Bielefeld 2:0 (0:0) und verbesserte sich durch den dritten Erfolg in Serie in die obere Tabellenhälfte.
Klose und Club setzen Serie fort
Rafael Lubach (49., Foulelfmeter) und Finn Becker (46.) trafen für den Club, der nun seit sechs Spielen ungeschlagen ist. Bielefeld wartet seit dem 10. August auf einen Auswärtssieg und fiel in der Tabelle hinter Nürnberg zurück.
Bielefeld bis zur Pause ohne Torschuss
Nürnberg war von Beginn an um Spielkontrolle bemühte, Bielefeld stand dagegen tief und lauerte auf schnelle Umschaltmomente. Die Gastgeber taten sich trotz viel Ballbesitz schwer, Chancen zu kreieren. Die Abschlüsse von Julian Justvan (9.) und Lubach (45.+1) im ersten Durchgang stellten Torhüter Jonas Kersken vor keine Probleme. Offensiv hatten die Ostwestfalen aber nichts zu bieten, sie gaben vor der Pause keinen Torschuss ab.
Die zweite Halbzeit begann ereignisreicher. Kapitän Mael Corboz traf den Nürnberger Becker am Fuß, den anschließenden Elfmeter verwandelte Lubach sicher. Die Gastgeber blieben nach der Führung am Drücker, agierten nun zielstrebig und belohnten sich: Becker traf zum 2:0. Bielefeld investierte danach viel mehr, große Chancen blieben zunächst aber Mangelware. Leon Schneider hatte zudem mit einem Lattentreffer Pech (89.).