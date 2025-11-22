Paderborns Serie endet gegen Hannover

SID 22.11.2025 • 15:04 Uhr Nach acht Siegen in Folge verlieren die Ostwestfalen mal wieder - bleiben aber Spitzenreiter.

Der SC Paderborn hat erstmals seit August wieder ein Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga verloren - und bleibt dennoch Spitzenreiter. Die Ostwestfalen unterlagen am Samstag im eigenen Stadion dem Verfolger Hannover 96 mit 0:2 (0:2), damit endete eine Serie von acht Liga-Siegen in Folge. Hannover dagegen meldete sich nach schwierigen Wochen zurück im Aufstiegskampf und kletterte vorerst auf Rang drei.

Benjamin Källman (20./36.) traf schon in der ersten Hälfte doppelt für die Niedersachsen, die mit dem erst zweiten Sieg aus den vergangenen sechs Spielen ein wichtiges Zeichen sendeten. Paderborn steht mit 29 Punkten weiter ganz vorne, weil Schalke 04 (28) zeitgleich nicht über ein 0:0 bei Preußen Münster hinauskam. Hannover (24) kann den dritten Platz im weiteren Verlauf des Spieltags wieder verlieren.

Paderborn kam mit dem Selbstvertrauen der Erfolgsserie gut ins Spiel, geriet aber durch die erste echte Chance der Gäste in Rückstand: Källmann hatte nach einem langen Ball gleich zweimal etwas Glück und traf aus spitzem Winkel. In der Folge verdiente sich Hannover die Führung allerdings, Källmann legte nach einigem Durcheinander im Strafraum nach, 96 hätte noch vor der Pause sogar ein drittes Tor erzielen können.