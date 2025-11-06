Newsticker
S04-Trainer Muslic: "Es gilt, das mit allem zu beschützen"

S04-Coach will „heiliges“ Band schützen

Der Zusammenhalt sei die größte Stärke in Gelsenkirchen. Am Samstag soll so gegen die SV Elversberg ein Sieg her.
SID
Trainer Miron Muslic hat vor dem Spitzenspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen die SV Elversberg den großen Zusammenhalt als die Stärke von Schalke 04 ausgemacht.

„Das Band“ zwischen Mannschaft und Fans „ist uns heilig“, sagte Muslic am Donnerstag: „Es gilt, das mit allem zu beschützen.“ Seine Mannschaft bringe „tagtäglich im Training“ vollen Einsatz und dann auch „Woche für Woche in der Meisterschaft“. Die Fans würden dies „sehen und honorieren“, betonte er.

Elversberg, am Samstag (13.00 Uhr) als Tabellendritter zu Gast bei den zweitplatzierten Schalkern, sei „eine Mannschaft mit unglaublich viel Qualität und Struktur“, sagte Muslic. Er sei „voll des Lobes“ für die Saarländer, die in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Bundesliga in der Relegation verpasst hatten.

Muslic lobt Elversberg: „Ein Brocken“

„Sie haben eine überragende Rückrunde gespielt und trotz vieler Abgänge unter den Spielern und einem Wechsel auf der Trainerposition nahtlos an die Performance angeknüpft“, sagte Muslic, der mit Schalke zuletzt zwei Pflichtspielniederlagen nacheinander einstecken musste.

Elversberg sei „ein Brocken, aber das sind wir auch. Wir wollen das zeigen, was uns die letzten Monate ausgezeichnet hat: Als Kollektiv und Mannschaft auftreten und eins werden mit dem Publikum.“

