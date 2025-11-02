Paderborn baut Rekordserie aus und springt an die Spitze

SID 02.11.2025 • 15:28 Uhr Der SC Paderborn gewinnt das siebte Spiel in Serie und klettert an die Spitze. Die Ostwestfalen haben nun zwei Punkte Vorsprung auf Schalke.

Rekord ausgebaut und Chance genutzt: Der SC Paderborn hat nach einem 2:1 (1:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga erobert.

Dank eines Freistoß-Hammers von Laurin Curda (37.) und Filip Bilbija (64.) setzten sich die Ostwestfalen durch.

Durch den siebten Sieg in Serie zog die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann in der Tabelle damit an Schalke 04 vorbei, daran änderte auch der Gegentreffer durch Omar Sillah (90.) nichts. Die Königsblauen hatten am Samstag beim Karlsruher SC (1:2) gepatzt.

Paderborn verschlief vor 13.919 Zuschauern zunächst die Anfangsphase, übernahm dann das Kommando - ließ aber erst einmal zahlreiche gute Chancen gegen die wackeligste Abwehr der Liga ungenutzt. Doch dann drosch Curda einen Freistoß von etwas außerhalb des Strafraums mit 123 km/h ins Tor.