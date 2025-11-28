Traumhaftes Joker-Tor: Schalke erobert Tabellenführung

SID 28.11.2025 • 20:34 Uhr Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic schlägt den SC Paderborn und verdrängt die Gäste von Platz eins. Ein Joker erzielt in der Schlussphase den entscheidenden Treffer.

Schalke 04 hat in der 2. Bundesliga die Tabellenführung übernommen. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic setzte sich am Freitagabend im Topspiel 2:1 (1:1) gegen den SC Paderborn durch und verdrängte damit den bisherigen Spitzenreiter von Platz eins. Die Königsblauen liegen mit 31 Punkten nun zwei Zähler vor den Paderbornern.

Kapitän Kenan Karaman (45.+3) und der eingewechselte Bryan Lasme (86.) drehten die Partie für die Schalker, die damit im 14. Ligaspiel bereits den zehnten Saisonsieg feierten. Laurin Curda (38.) hatte die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung gebracht.

Wirbel um vermeintlichen Elfmeter

In der Anfangsphase stand Schiedsrichter Tobias Reichel im Mittelpunkt, der nach einem Foul von Paderborns Calvin Brackelmann an Moussa Sylla zunächst auf den Punkt zeigte. Nach minutenlanger Ansicht der Bilder nahm der Unparteiische dann den Elfmeter zurück, gab stattdessen einen Freistoß knapp außerhalb des Strafraums.

Karamans Versuch sorgte aber für keine Gefahr (14.). Es entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe, beide Teams suchten immer wieder den Weg nach vorne. Den schönen Kopfballtreffer von Curda konterte Karaman noch vor der Pause zum 1:1.

Schalker Ekstase nach Lasmes Geniestreich

Das Heimteam startete in Halbzeit zwei mit viel Druck, vor allem Sylla und Christopher Antwi-Adjei sorgten immer wieder für Gefahr im Paderborner Strafraum. In der 63. Minute jubelte dann Sylla über den vermeintlichen Führungstreffer, doch auch hier griff der VAR ein.