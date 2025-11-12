Tempelmann fehlt Braunschweig mehrere Wochen

SID 12.11.2025 • 17:52 Uhr Lino Tempelmann wird nach anhaltenden Knieproblemen erfolgreich operiert. Seinem Klub Eintracht Braunschweig steht er damit vorerst nicht zur Verfügung.

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig muss in den kommenden Wochen auf Mittelfeldspieler Lino Tempelmann verzichten. Der 26-Jährige hatte zuletzt mit anhaltenden Knieproblemen zu kämpfen und wurde am Mittwoch erfolgreich operiert, wie der Tabellen-16. mitteilte. Tempelmann steht dem Klub damit „vorerst nicht zur Verfügung“.

„Wir hoffen sehr, dass Lino bald schmerzfrei ist und uns dann mit seinen Qualitäten wieder vollständig zur Verfügung steht“, wird Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel zitiert: „Wir wünschen ihm einen bestmöglichen Heilungsverlauf und freuen uns, wenn er zurück ist.“