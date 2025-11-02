Bochum gewinnt Kellerduell und verlässt Abstiegsränge

SID 02.11.2025 • 15:30 Uhr Der VfL Bochum setzt seinen Aufschwung unter Trainer Uwe Rösler fort. Der Sieg im Kellerduell mit dem 1. FC Magdeburg ist wertvoll.

Der VfL Bochum hat das Kellerduell gegen den 1. FC Magdeburg in der 2. Fußball-Bundesliga mit 2:0 (1:0) gewonnen und den Aufschwung unter Trainer Uwe Rösler fortgesetzt.

Der Bundesliga-Absteiger verließ damit die Abstiegsränge und verschaffte sich ein kleines Polster auf die direkten Konkurrenten.

Für den FCM war es die erste Niederlage unter Coach Petrik Sander, der weiter das Vertrauen der Verantwortlichen genießt. VfL-Youngster Kjell-Arik Wätjen (41.) mit seinem ersten Zweitligator und Gerrit Holtmann (60.) erzielten die Bochumer Treffer. Magdeburgs Falko Michel (81.) schoss einen Foulelfmeter an die Latte.

Die Bochumer, die am vergangenen Dienstag den Bundesligisten FC Augsburg im DFB-Pokal ausgeschaltet hatten, waren in einer munteren Anfangsphase doppelt im Pech. Philipp Strompf (3.) köpfte nach einer Ecke an den Pfosten, später scheiterte Farid Alfa-Ruprecht (17.) an der Latte.

Auch Magdeburg versteckte sich nicht. Nach feinem Zuspiel kam Maximilian Breunig (9.) im Strafraum zum Abschluss, schoss aber zu zentral. Beim Distanzschuss von Lubambo Musonda (11.) zeichnete sich Bochums Torhüter Timo Horn aus. Das Duell blieb auch in der Folge unterhaltsam und auf Augenhöhe. Der Bochumer Führung ging ein grober Abwehrfehler voraus.