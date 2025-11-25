Ungenehmigtes Banner: Bochum distanziert sich

SID 25.11.2025 • 14:52 Uhr Gegen Dynamo Dresden kommt es zu dem Vorfall.

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat sich von einem Plakat seiner Anhänger aus dem vergangenen Heimspiel distanziert. Bei der 1:2-Niederlage gegen Dynamo Dresden am Freitag hatten Fans der Westfalen in der Ostkurve ein ungenehmigtes Spruchband gezeigt.

„Das Spruchband in Kombination mit ‚ACAB‘ (in Gebärdensprache) beinhaltete nicht nur einfache Kritik, sondern Beleidigungen gegenüber der Polizei Bochum, zu der wir stets ein gutes und partnerschaftliches Verhältnis pflegen“, teilte der VfL am Dienstag mit.