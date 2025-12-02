Allofs kündigt Abschied an

SID 02.12.2025 • 19:41 Uhr Fortuna-Boss Klaus Allofs sorgt bezüglich seiner Zukunft für Klarheit.

Vereinsikone Klaus Allofs bleibt erst einmal Sportvorstand beim angeschlagenen Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf - seinen am 30. Juni 2026 auslaufenden Vertrag wird der 68-Jährige aber nicht verlängern.

Allofs stehe für eine weitere Amtsperiode „nicht mehr zur Verfügung“, teilte der Klub nach einem Gespräch zwischen Allofs und der Aufsichtsratsspitze am Dienstagabend mit.

„Fortuna steht vor wichtigen Weichenstellungen für die Zukunft. Deshalb sehe ich es als meine Pflicht an, Klarheit zu schaffen“, sagte Allofs, Vorstand Sport und Kommunikation bei der Fortuna.

Fortuna Düsseldorf: Spekulationen um sofortiges Aus von Allofs

Der frühere Nationalspieler war angesichts der sportlichen Talfahrt zuletzt in die Kritik geraten. Es war bereits über eine sofortige Ablösung spekuliert worden.