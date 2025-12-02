2. Bundesliga: Endspiel für Anfang? Mislintat wird in Fortuna-Krise deutlich

Moritz Thienen 20.12.2025 • 14:08 Uhr Sven Mislintat startet bei Fortuna Düsseldorf als neuer Sportvorstand. Vor seinem ersten Spiel in Verantwortung spricht er über seine kurzfristigen und langfristigen Ziele.

Erstes Spiel für den neuen, starken Mann bei Fortuna Düsseldorf. Sven Mislintat ist erst seit wenigen Tagen als neuer Sportvorstand des Zweitligisten im Einsatz, da wird es gleich richtig ernst.

Seine Fortuna trifft im so wichtigen direkten Duell im Abstiegskampf auf Greuther Fürth (JETZT im LIVETICKER) und könnte den Konkurrenten mit einem Sieg überholen.

Bei einer Niederlage würde es für Düsseldorf so richtig düster werden, von einem Endspiel für den in der Kritik stehenden Trainer Markus Anfang wollte Mislintat trotzdem nicht sprechen.

„Es wäre völlig unfair und unseriös, eine schnelle Entscheidung zu treffen und in der Situation der Fortuna gar nicht angebracht“, sagte Mislintat bei Sky: „Es ist kein Endspiel, es ist eines von 18 verbleibenden Spielen, das ist kein Finale, auch wenn es die Bedeutung eines Sechs-Punkte-Spiels hat.“

2. Bundesliga: Mislintat ist von Fortuna voll überzeugt

Allgemein habe er in seinen ersten Tagen bei der Fortuna schon viele gute Eindrücke sammeln können, egal ob von Trainer Anfang oder von der Mannschaft.

Die Eindrücke seien „sehr positive“. Auch deshalb habe er sich mit voller Überzeugung für die durchaus schwere Aufgabe in Düsseldorf entschieden.

„Ich habe eine Geschichte mit dem Klub, ich war hier schon einmal als Analyst und Gegneranalyst in der damals noch zweigleisigen Regionalliga bis hin zur 2. Bundesliga tätig“, sagte Mislintat zu den weiteren Gründen.

„Das ist ein Klub, der mir wirklich etwas bedeutet und das hat eine große Rolle gespielt“, erklärte der neue Sportvorstand: „Ich mag diese Art des Fußballs, diese Art der Klubs total gerne – und die Fortuna besonders."

Das sind Mislintats Ziele für die Fortuna-Zukunft

Und eben diesen aus seiner Sicht besonderen Verein will Mislintat in eine bessere Zukunft führen. Große Visionen habe er aber noch nicht. Der volle Fokus liege auf der Gegenwart mit der Mission: Klassenerhalt.

„In der aktuellen kurzfristigen Situation hat Vision noch keinen Platz oder zumindest keine zeitliche Einordnung. Hier geht es erst einmal darum, die Klasse zu halten – und das ist uns allen auch sehr bewusst", erklärte Mislintat.

Das hätten sowohl er als auch alle Vorstände und Aufsichtsräte des Vereins ganz deutlich miteinander kommuniziert: „Um nichts anderes geht es jetzt. Alles Weitere hängt stark davon ab, nicht nur der Klassenerhalt, sondern auch wo man landet.“