2. Bundesliga heute: Bielefeld - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.12.2025 • 10:00 Uhr Der DSC Arminia Bielefeld empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der SchücoArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag (13.12.2025, 13:00 Uhr) empfängt der DSC Arminia Bielefeld den 1. FC Kaiserslautern in der SchücoArena – an der Seitenlinie stehen sich Michél Kniat und FCK-Coach Torsten Lieberknecht gegenüber. Die Ausgangslage könnte unterschiedlicher kaum sein: Bielefeld verlor sieben seiner letzten zehn Zweitliga-Partien und geht mit einer aktuellen Negativserie von drei Niederlagen in Folge in das Duell. Kaiserslautern feierte dagegen bereits acht Siege in den ersten 15 Saisonspielen – so viele wie zuletzt 2013/14 – und präsentiert sich damit so erfolgsstark wie seit zwölf Jahren nicht mehr.

Bielefeld - Lautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Rückblickend spricht die jüngste Bilanz zwischen beiden Traditionsklubs für den DSC: Vier der vergangenen fünf Pflichtspielduelle entschied Arminia für sich, nur einmal setzte sich der FCK durch. Diese eine Lauterer Erfolgserlebnis fällt allerdings besonders ins Gewicht, denn es war das jüngste Aufeinandertreffen in der SchücoArena: Im November 2022 siegten die Pfälzer dort mit 3:2. Insgesamt hat Bielefeld damit in den letzten fünf Duellen genauso viele Erfolge eingefahren wie in den 27 Partien zuvor zusammengerechnet.

Torjäger im Fokus: Grodowskis Heimserie trifft auf Skyttäs Auswärtsqualitäten

Beim Blick auf die Offensivreihen stechen zwei Akteure heraus. Arminias Joel Grodowski hat sechs seiner sieben Saisontore vor heimischem Publikum erzielt und traf zuletzt in drei Heimspielen nacheinander – ein weiteres Tor würde den Vereinsrekord von vier Heimpartien in Serie (zuletzt Fabian Klos 2023) einstellen. Auf Seiten der Roten Teufel führt Naatan Skyttä mit acht Treffern die interne Torjägerliste gemeinsam mit Ivan Prtajin an. Bemerkenswert: Skyttä erzielte sämtliche Tore aus dem laufenden Spiel heraus und übertraf seinen Expected-Goals-Wert um 4,3 – ligaweit toppt nur Darmstadts Isac Lidberg diese Marke.

Schlüsselduelle: Standards gegen Spielfluss und das Fehlen von Mika Haas

Statistisch erwartet die Fans ein kontrastreiches Kräftemessen: Bielefeld ist mit 15 Treffern nach ruhenden Bällen das ligaweite Topteam bei Standards, während Kaiserslautern lediglich drei Gegentore aus diesen Situationen zuließ – Bestwert der 2. Liga. Umgekehrt überzeugen die Pfälzer mit 21 Toren aus dem Spiel heraus, mehr als jede andere Mannschaft, während der DSC seine offensive Wucht vor allem daheim entfaltet und in 14 Zweitliga-Heimspielen in Serie mindestens einmal traf. Für den FCK schmerzt allerdings die Gelbsperre von Stammspieler Mika Haas, der an den vergangenen 14 Spieltagen stets in der Startelf stand und ligaweit als dribbelstarker Aktivposten galt.

Wird DSC Arminia Bielefeld gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird DSC gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: DSC Arminia Bielefeld gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1.