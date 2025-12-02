2. Bundesliga heute: Bochum - Bielefeld LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 06.12.2025 • 10:00 Uhr Der VfL Bochum 1848 empfängt heute den DSC Arminia Bielefeld. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag empfängt der VfL Bochum 1848 den DSC Arminia Bielefeld zum Zweitliga-Duell im Vonovia Ruhrstadion, Anstoß ist um 13:00 Uhr (im LIVETICKER).

Bei den Hausherren sitzt seit Oktober Uwe Rösler auf der Trainerbank, bei den Ostwestfalen verantwortet Mitch Kniat die sportliche Ausrichtung. In bislang 18 Zweitliga-Partien gegen Bochum sammelte Bielefeld im Schnitt 1,5 Punkte und verlor nur eines der letzten elf Aufeinandertreffen – das 0:1 in Bochum im Oktober 2018.

Nach sechs Niederlagen in Serie zu Saisonbeginn hat der VfL vier seiner vergangenen sechs Ligaspiele gewonnen (ein Unentschieden, eine Niederlage) und in diesem Zeitraum 13 Zähler geholt – nur Hertha BSC war besser.

Rösler setzt dabei häufig auf junge Spieler, wie zuletzt auch im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart, als er die jüngste Bochumer Startelf des Jahrtausends aufbot. Die 0:2-Niederlage war es erst das zweite Pflichtspiel, nachdem die Mannschaft unter Rösler mit komplett leeren Händen dastand.

Auffällig bleibt die harte Gangart: 50 Gelbe Karten nach 189 Fouls bedeuten einen Tiefstwert seit Datenerfassung (2006/07) – im Schnitt zückt der Schiedsrichter bei jedem 3,78. Foul eine Karte gegen den VfL. Offensiv sticht Neuzugang Ibrahima Sissoko heraus, der drei Tore in seinen ersten drei Zweitliga-Startelfeinsätzen erzielte und damit den Liga-Rekord für Mittelfeldspieler einstellte.

DSC Arminia Bielefeld: Torhungriger Aufsteiger mit Auswärtsproblem

Die Arminia reist mit 26 Saisontoren als drittstärkste Offensive der Liga an. Nur 2019/20 traf Bielefeld nach 14 Spieltagen häufiger (30).

Stürmer Joel Grodowski markierte beim jüngsten Auftritt sein siebtes Saisontor – bei den Ostwestfalen schaffte in der 2. Liga in den ersten 14 Partien zuvor lediglich Giovanni Federico 2009/10 mehr (9).

Allerdings blieb das Team in den letzten sechs Pflichtspielen in der Fremde sieglos (zwei Remis, vier Niederlagen) – eine solche Durststrecke gab es zuletzt 2022. Zudem verspielte Bielefeld bereits drei Führungen und gab neun Punkte ab, Ligahöchstwert hinter Dynamo Dresden (11).

Zahlen zum Duell: Standards, Serien und besondere Rekorde

Beide Mannschaften zählen bei ruhenden Bällen zur Ligaspitze: Bochum kommt auf neun Standardtore, Bielefeld auf 15 – seit 2006/07 überbot nur Energie Cottbus (16 in der Saison 2010/11) diesen Wert nach 14 Spieltagen.

Während die Arminia zuletzt nach einer Führung häufig Punkte liegen ließ, holte Bochum als eines von drei Teams (neben Magdeburg und Hertha) noch keinen Zähler nach Rückstand.

In den bisherigen Partien zwischen Ab- und Aufsteiger setzte sich in dieser Saison stets der Aufsteiger auswärts durch: Bochum verlor sein letztes Heimspiel 1:2 gegen Dynamo Dresden, Bielefeld gewann 2:0 in Kiel.

Das Aufeinandertreffen in Bochum vereint damit zwei der derzeit treffsichersten Klubs der Liga – beide erzielten an den vergangenen sechs Spieltagen jeweils zwölf Tore.

Wird VfL Bochum 1848 gegen DSC Arminia Bielefeld heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BOC gegen DSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: VfL Bochum 1848 gegen DSC Arminia Bielefeld im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Bochum 1848 gegen DSC Arminia Bielefeld im Liveticker bei SPORT1.