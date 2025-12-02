2. Bundesliga heute: Bochum - KSC LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 20.12.2025 • 10:00 Uhr VfL Bochum 1848 empfängt heute den Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der VfL Bochum 1848 am Samstag (20.12.2025, 13:00 Uhr) den Karlsruher SC im Vonovia Ruhrstadion empfängt, begegnen sich zwei Mannschaften, die sich in den vergangenen Jahren bemerkenswert häufig die Punkte geteilt haben.

In den letzten 15 Pflichtspiel-Duellen endeten elf Partien unentschieden – mit 73,3 Prozent die höchste Remis-Quote aller Paarungen im deutschen Profifußball seit 2011. In der gemeinsamen Zweitliga-Saison 2020/21 setzte sich allerdings jeweils das Auswärtsteam durch (1:0 in Karlsruhe, 2:1 in Bochum), womit die Serie von fünf Unentschieden in Folge vorerst gestoppt wurde.

Unter Trainer Uwe Rösler haben die Bochumer in acht Zweitliga-Spielen starke 17 Punkte gesammelt (5 Siege, zwei Remis, ein Niederlage) – nur Schalke 04 war im selben Zeitraum minimal erfolgreicher. Der VfL präsentiert sich zudem defensiv stabil: Fünf Mal blieb das Team an den letzten sechs Spieltagen ohne Gegentreffer, drei davon in Serie – eine Marke, die zuletzt im April 2017 überboten wurde.

Für zusätzliche Brisanz sorgt Angreifer Philipp Hofmann, der zwischen 2018 und 2022 in 96 Zweitliga-Partien für den KSC 49 Tore erzielte und nun erstmals gegen seinen Ex-Klub aufläuft.

KSC in der Krise: Negativlauf und Ausfälle erschweren die Aufgabe

Christian Eichners Karlsruher SC reist mit fünf Zweitliga-Niederlagen in Folge an – ein eingestellter Vereinsnegativrekord. In jeder dieser Partien kassierten die Badener mindestens drei Gegentore; ligaweit hatten nur Eintracht Braunschweig (1992) und der FC Schweinfurt (2002) längere derartige Serien. Zusätzlich fehlen dem KSC die gesperrten Fabian Schleusener und Marcel Franke nach Gelb-Rot.

Konträr zur schwachen Defensivbilanz (31 Gegentore) übertraf Karlsruhe seinen Expected-Goals-Wert (+5,2) am deutlichsten aller Zweitligateams und bringt es auf 23 Saisontreffer, muss nun aber vorerst ohne Top-Torjäger Schleusener auskommen.

Torwart-Duell und intensive Zweikämpfe vorprogrammiert

Mit Timo Horn (63 Paraden, verhindert laut xG-Modell 9,9 Gegentreffer) stellt Bochum den aktuell statistisch effizientesten Keeper der Liga; dicht dahinter rangiert Karlsruhes Hans Christian Bernat (58 Paraden).

Während der VfL mit 228 Fouls und 59 Gelben Karten die robusteste Gangart zeigt, führt der KSC ligaintern die wenigsten Zweikämpfe pro Spiel (Ø 92), weist aber die geteilte Bestquote im direkten Duell (52 Prozent) auf.

